Önce annesini katletti, sonra kendi canına kıydı! Ankara'daki korkunç olaydan saatler önceki görüntüler ortaya çıktı

İddiaya göre erkek arkadaşıyla görüşmesini engelleyip telefonunu elinden alan annesine sinirlenen Dilara Alagöz, büyüyen tartışmada annesini boynundan ve sırtından bıçakladı, sonrasında kendi canına kıydı. Dilara ile annesinin 4 saat önce marketteki birlikte alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ANNESİ CEP TELEFONUNU ELİNDEN ALDI

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Keçiören ilçesi Çaldıran Mahallesi 529'uncu Sokak'ta meydana geldi. Ayşe Alagöz, kızı Dilara Alagöz'ün erkek arkadaşıyla görüşmesini engelleyip cep telefonunu aldı. Bunun üzerine anne ve kızı arasında çıkan tartışma kavgaya döndü.

ÖNCE KATLETTİ, SONRA İNTİHAR ETTİ

Dilara Alagöz, mutfaktan aldığı bıçakla annesini boynundan ve sırtından bıçaklayıp öldürdü. Olayın ardından evden çıkan Dilara Alagöz, evlerinin yakınında, inşaat halindeki binanın 10'uncu katından aşağı atladı. Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Bolu'da toprağa verildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bu sırada, anne ve kızının olaydan 4 saat önce birlikte markete gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Dilara Alagöz'ün markete girdiği, annesinin dışarıda beklediği ve alışveriş yaptıktan sonra birlikte ayrıldıkları yer aldı.

(DHA)

