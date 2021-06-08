Önce boğuldu, sonra yakıldı! Kan donduran vahşetin zanlıları kendilerini böyle savundu

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ergin Aktürk hazır bulundu. Diğer tutuklu sanık Ali İlkay Sarı ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Maktul Fatma Mavi'nin ailesi ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. "FATMA'NIN PARASINI BEN BİRİKTİRİYORDUM" Duruşmadaki savunmasında kırtasiye dükkânı olduğunu söyleyen sanık Ergin Aktürk, "Pandemi sebebiyle dükkânın kirasını ödeyemediğim için, internet üzerinden korsan taksiciliğe başladım. Fatma Mavi'yle de bu şekilde tanıştık. 20-25 günlük bir tanışıklığımız vardı. Olaydan bir gün önce Fatma bana mesaj attı. Esenyurt'ta oturan Nevin isimli bir arkadaşını 23.00'te almamı söyledi. Ben de gittim, aldım. Dönüşte Şirinevler'de Fatma'yı da aldım. Son olarak Etiler'den de bir kız arkadaşını daha aldık. Onları Taksim'de bir otele bıraktım. Onlar yukarı çıkarken Fatma bana, 'Biraz bekler misin? Torbacı gelecek, 5 gram kokain verecek' dedi. Torbacı geldi, alacaktım ki torbacı bana "Ben parasını almadan malı vermem' dedi. Ben de Fatma'yı aradım. Fatma geldi ve dolar olarak ödemesini yaptı. Fatma, kendisi taş içiyordu. Bu nedenle para biriktiremiyordu. O yüzden harcamamak için elinde kalan 100 doları bana verdi. Onun parasını ben biriktiriyordum" dedi.

"BEN NİŞANLIYIM AMA NEVİN'İ BEĞENMİŞTİM" Daha sonrasında maktul Fatma'nın kendisine işinin uzun süreceğini, eve gidip dinlenmesini söylediğini belirten Aktürk, hâkimin 'Evin anahtarı sen de ne arıyordu?' sorusu üzerine "Evin tek anahtarı vardı. Ben Fatma'nın evine sürekli girip, çıkıyordum. Hatta kaldığım da olmuştu. Hastalandığı zaman ben onu hastaneye götürüyordum" şeklinde yanıtını verdi. Bunun üzerine hâkimin "İlişkiniz var mıydı?" sorusuna da "Bana hoşlandığını söylemişti. Bana karşı ilgisi vardı. Fakat kesinlikle ilişkimiz yoktu. Ben zaten nişanlıyım. Ben eve dönüş yolundayken Fatma beni aradı 'Gel bizi al' dedi. Ben de 'Tamam' dedim. Yolda küçük bir kaza yaptım. Alması için Ertan ağabeyi onlara yönlendirdim. O arada da Fatma'ya taksi ve viski parası için 300 lirayı Ertan ağabeyle yollamasını istedim. Sonra aklıma Esenyurt'a bırakılacak kız geldi. Ben de para kazanırım diye Ertan ağabeye 'Onu ben bırakıyım' dedim. Fakat kız benim bırakmamı istemedi. Esenyurt'taki kızı beğenmiştim. Hatta Fatma'ya güzel kızmış demiştim ve onun için şu an bu ortamda söylemeyeceğim bir söz söylemişti" diye konuştu.

"ELİMİ ÇAYDANLIKTA YAKTIM" Esenyurt'ta oturan Nevin isimli kişiyi bırakmak isteyince Fatma'nın buna çok sinirlendiğini anlatan Aktürk, "Bunun üzerine Fatma bana mesajlar yazmaya başladı. 'Sen gelip beni nasıl almazsın?' diyerek küfürler etti. Alkol ve uyuşturucunun etkisinde olduğum için çok sallamadım. Ben de ona 'Akşam gelince konuşuruz' dedim. O sırada çok tuvaletim gelmişti. Dükkanın anahtarını almak için Ali İlkay Sarı'yı aradım. Ali 'Alo alo' deyip, yüzüme kapattı. Onun uykusu ağır olur. O yüzden eve gideyim dedim. Fatma bana 'Gelirken, 4 bin 750 liramı getir. Bir daha seninle görüşmek istemiyorum' diye mesaj attı. Ben o arada eve gidip, duş aldım. Bir gün öncesinde iş yerinde çaydanlıkta elimi yakmıştım. Hatta duştayken sıcak su elime zarar verdi. Babam gördü. Babam çok agresif olduğu için benzinlikte koluma benzin döküldüğü ve buna bağlı olarak yandığımı söyledim. Sonrasında uyuyakaldım. Fatma o esnada bana 2 mesaj daha atmıştı. Uyuşturucu kullanmıştım. Ben öğlen saat 2 gibi uyandım. Evde annem ve babam yoktu. Kız kardeşim 'Ağabey kapıda polis var' diyerek beni uyandırdı. Ben ailesine yüzlerine karşı, gözlerinin içine bakarak böyle bir şey yapmadığımı söylüyorum. Ben bir şey yapmadım, vicdanım rahat. Allah katında da rahatım. Suçsuzum" dedi.