Önce Halep, sonra Şam! İsrail'den Suriye'ye peş peşe füze saldırısı

Yerel saatle 20.00 sularında Suriye'den gündem yaratacak sıcak haberler gelmiş ve Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde Halep Havalimanı'na İsrail tarafından füze saldırısı düzenlendiği ileri sürülmüştü. Bu gelişmenin ardından bölgeye ilişkin yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Buna göre, yine Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 21.18'de Şam’ın güneydoğusunda rejim güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi.

"SALDIRIDA MADDİ HASAR OLUŞTU"

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz gelen düşman füzelerinin bazılarını düşürdü. Saldırıda maddi hasar oluştu." ifadesi kullanıldı.

Esad rejimi, yerel saatle 20.00 sularında da Halep Havalimanı'na İsrail tarafından füze saldırısı düzenlendiğini öne sürmüştü.

Patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde, Halep il merkezinin doğusundaki havalimanında hasar oluştuğu kaydedilmişti.

İSRAİL'DEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Başkent Şam ve Halep'te rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

İsrail makamlarından ise söz konusu saldırılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ESAD REJİMİNİN ÖNCEKİ İDDİALARI

Esad rejimi, İsrail'in 25 Ağustos'ta Hama'ya, 14 Ağustos'ta Tartus iline, 22 Temmuz'da da başkent Şam'a hava saldırıları düzenlediğini iddia etmişti.

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. (AA)

