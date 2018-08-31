Önce kitap sonra antrenman

MURAT ASLAN - Amasya'nın Suluova ilçesinde faaliyet gösteren Suluova Belediyespor Kulübünde sporcular, antrenman öncesi kitap okuyor.

Mahmut Demir Spor Salonu'nda düzenlenen kursa katılan 12-17 yaşlarındaki 50'ye yakın tekvandocu, Suluova Belediyespor Kulübü Antrenörü Serdar Kılıç nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor.

Genç sporcular, bir süre önce antrenör Kılıç'ın aldığı karar doğrultusunda, her antrenman öncesinde 20 dakika kadar yanlarında getirdikleri kitabı okuyor, daha sonra çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Haftada dört antrenman yapan genç sporcular, çalışmanın ardından da evlerinde de en az yarım saat kitap okumayı ihmal etmiyor. Her sporcunun ayda üç kitap okuması gerekiyor.

- "Çocukların spor yapması eğitime engel değil, aksine faydalı"

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Abdulkadir Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim ve sporun ayrılmaz bir bütün olduğunu, okuma ve eğitimin sporcuların başarılarına doğrudan katkı sağladığını söyledi.

Ailelerin, çocukları herhangi bir spor branşı ile ilgilendiği zaman eğitim hayatlarında geriye düştükleri düşüncesine sahip olduğunu dile getiren Saraç, "Burada eğitim ve sporun bir arada yürüyebileceğini ispatlamaya çalışıyoruz. Ailelere de sesleniyoruz. Çocukların spor yapması, günlük antrenmana gelmelerinin derslerine engel değil, aksine faydalı olacağını savunuyoruz. Müdürlük olarak elimizdeki imkanları gençlere sunuyoruz. Bunun doğru olmadığını bu etkinlikle ispat ediyorlar." dedi.