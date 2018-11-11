Önce kız kardeşi, sonra ağabeyi hayata bağladı

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Yusuf Ünal (59), 29 yıl önce kardeşi Huriye Tüfekçi'den (47) nakledilen böbreğin işlevini yitirmesi sonrası bu kez ağabeyi Ahmet Ünal'ın (61) bağışladığı böbrekle yaşama tutundu.

Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi'nde oturan Yusuf Ünal'a, 30 yaşındayken böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Yapılan tedaviler sonuç vermeyince Ünal'ın diyalize girmesine karar verildi. Huriye Tüfekçi bunun üzerine ağabeyine böbreğini bağışlama kararı verdi. Böbrek nakli için uyulması gereken kriterlerin 6'da 6'sı uygun çıkınca Huriye Tüfekçi'nin böbreğinin nakledilmesine karar verildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan operasyonla Huriye Tüfekçi'den alınan böbrek, ağabeyine nakledildi.

Kız kardeşi sayesinde sağlıklı bir hayat sürdüren Yusuf Ünal, şubat ayında nakil böbreğin atması üzerine yeniden hemodiyaliz tedavisi gündeme geldi. Bu kez de ağabeyi Ahmet Ünal, kardeşine verici olma istedi. Yapılan kontrollerde nakil için sorun görülmeyince Ahmet Ünal'ın bir böbreği 7 ay önce Yusuf Ünal'a nakledildi.

DİYALİZE GİRMESİNE YÜREĞİ DAYANMADI

Kardeşine kız kardeşinden nakledilen böbreğin görevini tamamladığını, yeniden diyaliz tedavisine dönmesini kabullenemediğini söyleyen Ahmet Ünal, organ nakli konusunda halkın bilinçlenmesi için bu konuda başta din görevlileri olmak üzere herkese büyük görev düştüğünü belirterek, tüm insanları organ bağışı yapmaya davet etti.

Organ bağışı konusunda halkın daha bilinçli ve fedakar olmasını isteyen Ahmet Ünal, "Kardeşim yeniden diyalize bağlanacağını bildirince kendisine 'Yanındayım' dedim. Allah'a şükürler olsun ki iyi sonuçlar aldık. Doktorumuz da bizi sevindirdi. Herkes elinden geldiğince nakil bekleyen hasta arkadaşlara yardımcı olsun" dedi.

'SAKIN DİYALİZE GİRME'

Nakilden sonra sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Yusuf Ünal ise, "Hastalığım 29 yıl önce başladı, her 3 ayda bir devamlı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kontrole gidiyordum. 9 ay önce acilen diyalize alınmamı söylediler. Tabi ben de bunu kardeşime söyledim. Kardeşim 'Sakın diyalize girme, ben hemen gelip böbreğimi vereceğim' dedi. Hemen Antalya'ya geldi, doku testleri uygun çıktı. 17 Mayıs 2018'de kardeşimden alınan böbrek nakledildi. Allah razı olsun, hiç tereddüt etmeden böbreğini verdi" diye konuştu.

HAYAT PAYLAŞMAKTIR

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Koordinasyon Birim Sorumlusu Öğr. Gör. Nilgün Bilal, böbrek yetmezliği hastalığının en iyi tedavisinin organ nakli olduğunu belirterek, "Hastamız kronik böbrek yetmezliği yaşayan hastaların en iyi tedavisinin organ nakli olduğunun gayet güzel bir örneği. Bu vesileyle halkımızı organ bağışına çağırıyorum. Yakınları böbrek yetmezliği yaşayanların yakınlarını da böbrek vermeye davet ediyorum. Çünkü hayat paylaşmaktır" dedi.

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