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  4. Önce lojmandan silah sesi geldi! Kapıyı kırınca... Kadın polis memuru evinde ölü bulundu

Önce lojmandan silah sesi geldi! Kapıyı kırınca... Kadın polis memuru evinde ölü bulundu

19.09.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. 45 yaşındaki polis memuru İlknur Erim Bahadır evinden başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen bir çocuk annesi Bahadır’ın yanında beylik tabancası bulunduğu öğrenildi. Bahadır’ın ölümü araştırılıyor.

Önce lojmandan silah sesi geldi! Kapıyı kırınca... Kadın polis memuru evinde ölü bulundu

Trabzon'un Beşikdüzü ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki polis lojmanlarından akşam saatlerinde silah sesi geldiğini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kapıyı kırarak eve giren ekipler, polis memuru İlknur Erim Bahadır'ı başından silahla vurulmuş halde kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri Bahadır’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

EŞİYLE BOŞANMA AŞAMASINDAYDI

Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 1 çocuk annesi kadın polisin yanında beylik tabancası ve 1 boş kovan bulundu. Bahadır’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Trabzon Beşikdüzü
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