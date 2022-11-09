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Önce otomobile ardından bahçe duvarına çarptı

09.11.2022 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’da otomobil ile çarpışan kamyonet ardından bir evin bahçe korkuluklarına çarparak durabildi. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Önce otomobile ardından bahçe duvarına çarptı

Kaza, Davraz Mahallesi 3933 Sokak ile 3927 Sokağın kavşağında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki kamyonet ile A.K idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet, park halinde bulunan kamyonete daha sonra bir evin bahçe korkuluklarına çarparak durabildi. Bahçede bulunan bir doğalgaz panosu kırıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hafif yaralandığı belirlenen kamyonet sürücüsü H.A. Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan itfaiye ekipleri bahçede bulunan doğalgaz panosuna müdahale ederek gaz kaçağına karşı durumu kontrol altına aldı. Bahçe korkuluklarına çarparak duran kamyonet bölgeye gelen vinç ile kaldırılırken polis ekipleri tarafından trafiğe kapatılan yol açıldı. (İHA)

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