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  4. Önce takip, sonra taciz... Mahallede sapık alarmı! İki günde iki kadına kabusu yaşattı

Önce takip, sonra taciz... Mahallede sapık alarmı! İki günde iki kadına kabusu yaşattı

11.01.2024 09:59 | Son Güncelleme:
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Sultangazi'de bir sokağa dadanan sapık, birer gün arayla işe giden 2 sağlık görevlisi kadını taciz etti. Kadınlardan biri, yaşadığı korku ile çığlık attı. Çığlık sesini duyanlar, kadının yardımına koştu. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. İşte detaylar...

Önce takip, sonra taciz... Mahallede sapık alarmı! İki günde iki kadına kabusu yaşattı

İlk olay, 4 Ocak Perşembe günü Cebeci Mahallesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan ve sağlık görevlisi olduğu öğrenilen bir kadını takip eden kimliği belirsiz şapkalı kişi, kısa süre sonra kadına fiziki tacizde bulundu. Kadın, neye uğradığını şaşırırken, şüphelinin koşarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Yaşanan ikinci olay ise, ertesi gün yine aynı sokakta ve saatlerde yaşandı. Yakınlardaki bir hastanede görev yapan C.A., yürüyerek işe gittiği sırada, bir kişinin kendisini takip ettiğini fark etti. Hızlı adımlarla yürümeye devam eden C.A., sokağın ortasına geldiği sırada kendisini takip eden şüpheli, koşarak kadının yanına gelerek, fiziki tacizde bulundu. Yaşadığı korkuyla genç kadın, çığlık attı. Çığlık sesleri üzerine çevredekiler genç kadının yardımına koştu. Şüpheli ise, koşarak izini kaybettirdi.

Yaşadığı olay üzerine Esentepe Polis Merkezi Amirliği'ne giden C.A., kendisini taciz eden kişiden şikayetçi oldu. C.A., polis merkezi amirliğinde olaydan bir gün önce de aynı sokakta bir başka kadının da tacize uğradığını öğrendi.

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'ÇIĞLIK ATMAMLA UZAKLAŞTI'

Yaşananları anlatan C.A., “Yaklaşık saat 07.50 sıralarıydı. Cadde de yürüyordum. Arkamdan birinin geldiğini fark ettim. Arkamı döndüm, göz göze geldik ama küçük birine benziyordu. Başta korktum sonra, 'küçük biridir, okula gidiyordur' diye düşünüp, tekrar kaldırıma çıktım. Kaldırımda yürürken yaklaşık 5 dakika boyunca takip etti beni. Sürekli arkamdaydı. Biraz ilerledikten sonra koştuğunu hissettim. Bu sırada bana temasta bulundu. Çığlık atmamla uzaklaştı. Çığlık sesimi duyan sokaktakiler, toplandı. Bana yardımcı oldular. Karakola giderek, kendisinden şikayetçi oldum. Dün de yine aynı sokakta taciz olayı yaşanmış. Bir arkadaşım şahit olmuş. Bir başka kadın yine aynı kişi tarafından tacize uğramış" dedi.

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O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan o anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. İlk olayda, işe gitmek için binadan çıkan kadının peşinden bir kişinin koştuğu görülüyor. İkinci olayda ise, tacize uğrayan C.A.'nın çığlık seslerinin kameraya yansıdığı, sokaktakikerin yardımına koştuğu görülüyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
sapık Sultangazi taciz
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