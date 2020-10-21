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Önce tanık olarak dinlendi, sonra 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2020 17:27 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, ilk olarak düştüğü sanılan balıkçı İlhami Köroğlu'nun (63) darbedilerek öldürüldüğünün ortaya çıkmasıyla tutuklanan Miraç Can Özer (22), 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Önce tanık olarak dinlendi, sonra 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Olay, 14 Kasım 2018'de ilçedeki balıkçı barınağında meydana geldi. Balıkçı İlhami Köroğlu barınakta ağır yaralı olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan Köroğlu, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Barınakta düştüğü iddia edilen Köroğlu'nun vücudunda yapılan incelemede darp izlerine rastlanıldı. Bunun üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Yapılan çalışmayla, olay günü Köroğlu'nun yanında bulunan ve öncesinde tanık olarak ifadesi alınıp, serbest bırakılan Miraç Can Özer, yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Miraç Can Özer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Miraç Can Özer hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Miraç Can Özer, ölen İlhami Köroğlu'nun yakınları ve avukatlar katıldı. Karar öncesi son sözü sorulan Miraç Can Özer, "Benim üzerime yönelik büyük bir oyun oynandı. Ben bu işin içinden çıkamadım. Ben bu olaydan dolayı kendimi aklayamadım ve suçsuz olduğumu kanıtlayamadım. Yaşanan olaydan dolayı üzgün ve pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Miraç Can Özer'i 'kasten adam öldürmek"' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın duruşmalardaki iyi halini indirim sebebi sayarak cezasını 15 yıla düşürdü.

DHA

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