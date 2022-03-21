Öncelik sırasında saçları her zaman bir numara olanlar için Mor Şampuan kullanıcı yorumları ve faydaları

Açma işlemi yapılan açık renkli saçlar bir süre sonra renk solması ve turunculaşma gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Mor şampuan ile saçınızı küllü, soğuk tonlara kavuşturarak sarı yansımaları nötrlemek mümkün! Bunun için haftada sadece bir kez saçınızı mor şampuanla yıkamanız yeterli. L'Oréal Paris Elseve Color Vive Mor Şampuan kullananların yorumlarını, ürünün özelliklerini ve faydalarını detaylı olarak incelemeye ne dersiniz?

L'Oréal Paris Elseve Color Vive Mor Şampuan

L'Oréal Paris Elseve Color Vive Mor Şampuan'ın özellikleri

Sarı, platin, açık kumral, gümüş ya da gri gibi saç renklerindeki istenmeyen sıcak ton oluşumlarını mor şampuan kullanarak engelleyebilirsiniz. L'Oréal Paris Elseve Color Vive Mor Şampuan, içeriğindeki mor renklendiriciler ve UV filtresiyle saçınızdaki istenmeyen tonları, yansımaları engeller. Soğuk ve küllü tonları korur. Özellikle doğal görünümden vazgeçmek istemiyorsanız mor şampuan saçlarınızda yumuşak ve doğal renk geçişleri olmasını sağlar. 200 ml boyutundaki ürün, formülünde yer alan mor pigmentler sayesinde mor renkte karşımıza çıkar. Haftada bir kez uygulanması gereken ürünü, beyaz ya da gri saçlar 1, sarı veya kumral saçlar 2-3, röfleli saçlar da aynı şekilde 2-3 dakika bekletebilir. Şampuanı uygularken saç uçlarınızdan başlamalı ve eşit şekilde dağıttığınızdan emin olmalısınız. Ürünü saçınıza masaj yaparak uyguladıktan sonra iyice durulamalısınız. Eğer saçlarınız yıpranmışsa rutininize nemlendirici bir şampuan da ekleyebilirsiniz. Böylece daha bakımlı ve canlı saçlara sahip olabilirsiniz.

L'Oréal Paris Elseve Color Vive Mor Şampuan'ın faydaları

Rengini açtırdıktan bir süre sonra saçlar turunculaşmaya ve çiğ renkte görünmeye başlıyor. Mor renk, sarının karşıt rengi olduğu için iki ton birbirini nötrlüyor. Mor şampuanların çalışma mantığı bu şekilde ilerliyor. Sonucunda ise çiğ sarı veya turuncu gibi renkler yerini soğuk ve daha doğal görünen hafif küllü, grimsi tonlara bırakıyor. L'Oréal Paris Elseve Color Vive Mor Şampuan da saçlarınızı kurutmadan en doğal şekilde tonlayıp küllü bir görünüm vadediyor. Mor şampuanı kumral saç renginde oluşan turuncu yansımaları önlemek için de kullanmak mümkün. Koyu saç mor şampuan kullananların yorumları, bu bilgiyi bir kez daha doğruluyor. Daha fazla etki sağlamak için saçınızda 5 dakika bekletmeniz öneriliyor. Ürün, saçınızın renk tonunda ilk kullanımda bile gözle görülür etki yaratıyor ve aynı zamanda ihtiyaç duyduğu bakımı yapıyor. Özellikle sarı, gri ve rengi açılan kumral tonlardaki saçlarda gözle görülür etkisi daha hızlı gerçekleşiyor. Mor şampuanın faydalarını sıralamak gerekirse saçlardaki çiğ renk görünümünü ve renk eşitsizliklerini tamamen ortadan kaldırıyor, saçların boyadan yıpranmasını önlüyor, güçlü ve hacimli olmasını sağlıyor, platin saçlara daha yumuşak bir görünüm veriyor. Saç bakım rutininize ekleyeceğiniz L'Oréal Paris Elseve Color Vive Mor Şampuan ile saçlarınızı evde de tonlayabilir ve saçlarınıza bakım yapabilirsiniz.

L'Oréal Paris Elseve Color Vive Mor Şampuan'ı kullananların yorumları

L'Oréal Paris Elseve Color Vive, mor şampuan kullanan yorumlarına bakıldığında en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldığını görüyoruz. Çok fazla kişi tarafından denenen ve yorum alan ürünün yüksek puanı göze çarpıyor. Kullananların birçoğu şampuandan memnun kaldığını ifade ediyor. Elseve mor şampuan kullananların olumlu yorumları arasında ilk kullanımdan itibaren etkisini görmeleri yer alıyor. Kullanıcıların belirttiği üzere ürün, saçın turuncu görünümünü engellemiş ve kuaför ihtiyaçları ortadan kalkmış. Bazı kişiler ürünün saçlarını yumuşacık yaptığını söylerken bazıları sertleştirdiğini ve sonrasında bakım kremine ihtiyaç duyduklarını belirtiyor. Mor şampuan yorumlarının birçoğunda ise ürünün 200 ml'lik boyutu, normal şampuanlardan daha az bulunmuş. Ürünü kullananların birçoğu şampuanı tekrar alacağını belirtiyor.

L'Oréal Paris Elseve Color Vive Mor Şampuan'a benzer ürünler

1. Gliss Schwarzkopf Blonde Perfector Mor Şampuan

Yıpranan ve renk tonunu kaybeden boyalı, röfleli sarı saçlar için uygun Gliss Schwarzkopf Blonde Perfector, saçın renk tonunu düzenlerken aynı zamanda bakım da yapıyor. Hem karşıt tonlamayı azaltıyor hem saçı derinlemesine onarıyor. Saçı kırılmalara karşı koruyup canlandırması da en güzel özellikleri arasında yer alıyor. Gliss mor şampuan kullananların çoğunluğu ürünü sevdiklerini belirtiyor.

2. Milk Shake Silver Shine Mor Tonlama Şampuanı

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Saçlarda istenmeyen tonları nötralize etmeye yardımcı bir başka şampuan da Milk Shake Silver Shine. İçindeki menekşe pigmenti sayesinde saçlardaki ton eşitsizliklerini gideriyor. Süt proteinleri, vitamin ve organik meyve özleriyle geliştirilmiş zengin formülü, saçlara ipeksi yumuşaklık kazandırıyor. SLS ve SLES içermiyor. Saçların canlı ve parlak görünmesine de imkân tanıyor. Daha etkili bir sonuç için saçlarınızda birkaç dakika beklettikten sonra durulamanız gerekiyor.

3. John Frieda Violet Crush For Blondes

Çok sevilen bir başka mor şampuan da John Frieda markasının ürünü. Doğal, boyalı, ışıltılı sarı saçların her tonu için uygun ürün, istenmeyen sarı ve turuncu tonları yok ediyor. Menekşe özlü mor şampuan, güneş ışığına ve tuzlu suya maruz kalan, sarıya boyanan saçların rengini onarıyor. Saçtaki istenmeyen tüm turuncu görünümleri her kullanımda kademeli olarak açıyor.

4. Matrix Total Results So Silver

Matrix Total Results So Silver, platin, gri ve beyaz saçlardaki istenmeyen dore sıcaklığını temizliyor. Sarı tonlarını da profesyonel olarak ortadan kaldıran şampuan hem boyalı hem doğal saçlar için uygun. Griden en açık sarıya tüm saç renklerini aydınlatıyor ve soğuk tonları yoğunlaştırıyor. Saçlarınızın canlı, parlak ve ışıltılı görünmesini istiyorsanız ürüne şans vermelisiniz.

5. Urban Care Mor Şampuan

Mor renklendirici aktifler ile UV filtresi içeren Urban Care Mor Şampuan, özel formülü ile saçtaki istenmeyen turuncu tonları ve renk kayıplarını engelliyor. Aynı zamanda saçlara yumuşaklık katıyor ve kolay taranmasına yardımcı oluyor. Bitkisel keratin içeren formülü, saçı yıpranmalara karşı koruyor ve onarıyor. Urban mor şampuan kullananlar, üründen oldukça memnun olduklarını ifade ediyor.

6. Kérastase Blond Absolu Bain Ultra Violet Mor Şampuan

Sırada kalitesiyle öne çıkan Kérastase Blond Absolu Bain Ultra Violet Şampuan var. Ürün saç liflerinin kirlenmesini önlüyor ve cicaflash saç bakım sütüyle birleşerek saç direncini %96'ya kadar yükseltiyor. İçeriğindeki hyalüronik asit, saç liflerini besleyerek güçlendirici bakım uyguluyor. Edelwelss çiçeği, saçları hasarlardan koruyor. Son olarak ultra violet ise ortaya çıkabilecek sarı alt tonları nötrleştirerek saçlara ekstra parlaklık kazandırıyor.

7. Loreal Serie Expert Blondifier Cool

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Loreal'in uzman serisiyle saçtaki istenmeyen turuncu görünüme son! Ürün, ipeksi ve pürüzsüz görünen sarı saçlar için canlandırıcı bir etkiye sahip. Saçları hem nazikçe temizliyor hem soğuk sarı tonlardaki istenmeyen turunculaşmaları dengeliyor. Aynı zamanda güneşin etkisiyle saçlarda oluşmuş renk solmalarının ve değişimlerinin de önüne geçiyor. 500 ml'lik dev boyutuyla uzun kullanım vadeden ürünü deneyenler çok sevmiş.