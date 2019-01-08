ÖNDER 3. Kültür Sanat Ödülleri Töreni (2)

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İmam hatip nesli; bir eğitim, özgürlük, onur ve demokrasi mücadelesidir. Bu mücadeleye katkı veren bütün büyüklerimiz, çok zor zamanlarda bu ülkenin genç evlatlarına yeni eğitim imkanları sunmak için büyük fedakarlıklar yaptı ve bedeller ödedi. Bugün on binler, yüz binler, hatta milyonlar halinde imam hatipliler nesli, ülkemizin kalkınmasına, büyümesine, dünyanın barışına, huzuruna katkı sunan bir nesil haline gelmiş bulunuyor." dedi.

Kalın, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kültür Sanat Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, imam hatipliler neslinin Türkiye'nin kalkınmasına, büyümesine ve dünya barışına katkı sunar hale geldiğini söyledi.

ÖNDER tarafından "Yılın Fikriyat Ödülü"ne layık görülen Kalın, bu ödülün önemli olduğunu dile getirdi.

Kalın, "İmam hatim nesli; bir eğitim, özgürlük, onur ve demokrasi mücadelesidir. Bu mücadeleye katkı veren büyüklerimiz, çok zor zamanlarda bu ülkenin genç evlatlarına yeni eğitim imkanları sunmak için büyük fedakarlıklar yaptı ve bedeller ödedi. Bugün on binler, yüz binler, hatta milyonlar halinde imam hatipler nesli, ülkemizin kalkınmasına, büyümesine, dünyanın barışına, huzuruna katkı sunan bir nesil haline gelmiş bulunuyor." diye konuştu.