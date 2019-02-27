Önder Aksakal: Ana muhalefeti DSP üstlenecek

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 31 Mart yerel seçimlerinden 2023'e kadar Türkiye'nin ana muhalefet partisi görevini DSP'nin üstleneceğini belirterek, "2023 seçimlerinde de iktidarı yeniden alacağız" dedi. Açılışta, Aksakal'ın uçurduğu bir beyaz güvercin, programı takip eden gazetecinin kamerasına kondu ve konuşma süresince kameranın üstünden ayrılmadı. Antalya'da seçim çalışmalarını yürüten DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Konyaaltı ilçesinde partisinin ilçe binasının açılışını yaptı. Açılışta, Aksakal'ın uçurduğu bir beyaz güvercin, programı takip eden gazetecinin kamerasına kondu. Güvercin konuşma süresince kameranın üstünden ayrılmadı. İlçe binasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Önder Aksakal, 2 gündür Antalya'da olduğunu, coşkuyu gördükçe iktidara olan inancının pekiştiğini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkan adayları Reşat Oktay'ın aday tanıtım toplantısında sahneye çıkarken diz kayması yaşadığı için yanlarında olamadığını, siyasi olarak bir sıkıntı olmadığına dikkati çekti. Antalya'nın Türkiye'nin en önemli turizm merkezi olduğuna vurgu yapan Aksakal, projeleriyle Antalya'da turizm potansiyelini 365 güne çıkartacaklarını söyledi. Buna yönelik projelerinin hazır olduğunu belirten Aksakal, yasal düzenleme yapabilecek güce eriştiklerinde projeleri hayata geçirecek yasaları meclise sunacaklarını kaydetti. SÖYLEDİKLERİMİZ MUHALEFETİ RAHATSIZ EDİYOR İktidara giden yolda 31 Mart'ta bir başlangıç yapacaklarını aktaran Aksakal, "17 yıldır bozulan Cumhuriyet ilkelerini yeniden halkla buluşturmak amacıyla 'Cumhuriyetkent Projesi' kapsamında 10 ilke ortaya koyduk. Türkiye'nin her tarafından olumlu tepkiler alıyoruz" dedi. Önder Aksakal, "Toplum haklı eleştirileri yapan, doğruyu söyleyen siyasetçileri özledi. Toplum partilerin gerçek yüzünü görmeye başladı ve yönünü bize dönerek değerlendirmelerde bulunuyor. Söylediklerimiz toplumda karşılık buluyor. Bu önce muhalefet partilerini rahatsız ediyor, rahatsız olmaya devam edecekler" dedi. 31 MART'TAN SONRA ANA MUHALEFET BİZ OLACAĞIZ Aday çıkardıkları merkezlerin yüzde 80'inde seçimleri alabileceklerini değerlendiren Aksakal, "Adaylarımızın büyük çoğunluğu çok yetkin insanlar ve çevresinden sevilen dürüst insanlar. 31 Mart sonraki seçimlerinden sonra 2023'e kadar Türkiye'nin ana muhalefet partisi görevini DSP üstlenecektir ve 2023 seçimlerinde iktidarı yeniden alacağız" diye konuştu. ADAYLARIN CHP'YE KÜSKÜNLÜĞÜ BİZİ İLGİLENDİRMİYOR Bir gazetecinin adaylarının birçoğunun CHP'nin küskünlerinin oluşturduğuna yönelik sorusuna da Aksakal, "Adaylarımızın CHP'ye küstüler mi küsmüşler mi bu bizim ilgi alanımızda değil. Bize geldiklerinde herhangi bir partiye üye değillerdi. Adaylıklarını örgütümüzce değerlendirdik" diye yanıt verdi.

