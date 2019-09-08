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Önder İmam Hatipliler Buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 16:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için çalışırken hemen yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışan ve yine 'Var mısın?' diye herhangi bir konuda sorulduğunda da sağına ve soluna bakmadan 'Varım' diyen bir neslin yetişmesi düsturumuz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için çalışırken hemen yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışan ve yine 'Var mısın?' diye herhangi bir konuda sorulduğunda da sağına ve soluna bakmadan 'Varım' diyen bir neslin yetişmesi düsturumuz." dedi.

Oktay, Malatya İnönü Üniversitesinde düzenlenen Önder İmam Hatipliler Buluşması'nda, yaptığı konuşmada, kurultayın hayırlı olmasını dileyerek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanım, liyakat ve ehliyetin düsturunuz olduğunu biliyoruz. Bir ekip ve camia olarak da liyakat ve ehliyetin gereğini her alanda birlikte yerine getirmek için çalışıyoruz. Gecemiz ve gündüzümüz bu doğrultuda tüm camia olarak. Ama şunu da biliyoruz yine, hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için çalışırken hemen yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışan ve yine 'Var mısın?' diye herhangi bir konuda sorulduğunda da sağına ve soluna bakmadan 'Varım' diyen bir neslin yetişmesi düsturumuz. Yine liderliğinizde, önderliğinizde, başkanlığınızda tüm Türkiye olarak, gençlik olarak ama 16. kurultayını kutlayan ÖNDER olarak da hem liyakat hem ehliyet hem de 'Var mısınız?' denildiğinde, sağına, soluna bakmadan 'Varım' diyen bir camia olarak huzurlarınızda olacağız inşallah."

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal da 5 bin 200'ün üzerinde okul, 1 milyon 400 bini bulan öğrenci ve imam hatip camiasındaki velilerle, bütün gayretleriyle imam hatipli gençlerin ehliyetli ve liyakatla yetişmesi için gayret gösterdiklerini kaydetti.

İmam hatip camiasının 100 yılı aşkın hikayesiyle sürekli mücadele içerisinde olduğunu anlatan Çal, "Bu mücadele canlı şekilde devam ettirecektir. İmam hatip camiasındaki yavrularımızın, gençlerimizin gelişimi için gayretimizi aynı şekilde sürdüreceğiz." diye konuştu.

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16. İmam Hatipliler Kurultayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay fuat oktay Kamber Çal

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