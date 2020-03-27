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One UI 2.1 güncellemesi Galaxy S10 ve Note 10’a gelecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.03.2020 09:30 | Son Güncelleme

Samsung, Galaxy S20 serisi için mevcut olan yeni özellikleri Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 modellerine getirmek için One UI 2.1 güncellemesini çok yakında yayınlayacağını açıkladı.

One UI 2.1 güncellemesi Galaxy S10 ve Note 10’a gelecek

Şimdilik tarih vermeyen Samsung, Galaxy S20 kamera özelliklerinin S10 ve Note 10 modellerine neler kazandıracağını da kısaca özetledi.

Yaz aylarına doğru yayınlanmasını beklediğimiz bu güncelleme ile aşağıdaki yenilikler kamera uygulamasına eklenecek. Bu güncelleme ile birlikte ayrıca sistemde daha akıcı bir deneyim sunulacağı gibi daha fazla kişiselleştirme seçenekleri de sunulacak.

SAMSUNG ONE UI 2.1 GÜNCELLEMESİ İLE GELECEK YENİLİKLER

Tek Çekim: Entegre yapay zeka (AI) teknolojisini kullanarak daha net fotoğraflar çekebilirsiniz. Tek çekim özelliği 10 saniyeye kadar fotoğraf ve video çekmek için kamera sistemini ve yapay zekayı kullanıyor ve en iyi fotoğrafı size sunuyor.

Geliştirilmiş Gece Modu: Düşük ışıkta bile daha da net ve kaliteli fotoğraflar ve videolar çekmek bu özellik ile mümkün olacak.

Gece Hyperlapse: Bu özellik ile çok daha düşük ışıkta bile daha da net fotoğraflar ve videolar çekebileceksiniz. Ancak bu özelliğin pozlama süresinin çok uzun olacağını belirtelim.

Özel Filtre: En sevdiğiniz fotoğraftan ilham alan renk ve stillerle kendi filtrenizi oluşturmanızı sağlıyor.

Profesyonel Video: ISO, deklanşör hızı ve pozlama seviyesi gibi ayarları yapmanıza izin vererek daha da fazla kontrol sağlar. Video kaydederken ön ve arka kameralar arasında da geçiş yapabilirsiniz.

Temiz Galeri Görünümü: AI destekli özellik ile Galeri uygulaması, daha düzenli bir galeri için aynı konunun benzer çekimlerini otomatik olarak gruplandırır. Kullanıcılar benzer çekimleri kolayca inceleyebilir ve fotoğraf grubunun küçük resmi olarak sunmak için favorilerini seçebilir. Galerideki bir fotoğrafı görüntülerken, görüntüyü yakınlaştırabilir ve fotoğrafları istediğiniz boyuta kırpmak için sol üst köşede bulunan Hızlı Kırp düğmesine basabilirsiniz.

Hızlı Paylaşım: Kişilerinizden hangilerinin yakında olduğunu görebilir ve fotoğraf, video ve hatta büyük dosyaları birden fazla kişiyle paylaşabilirsiniz.

Müzik Paylaşımı: Eşleştirilmiş Bluetooth bağlantınızı uzatabilirsiniz ve bir arkadaşınızın müziğini hoparlörde veya araç müzik setinde çalması için bağlantıyı kesmeniz gerekmez.

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