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OnePlus 8 Pro'ya anında cevap geldi: Honor 30 Pro Plus tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.04.2020 14:26 | Son Güncelleme

Honor, Honor 30 Pro Plus'ın tanıtımını gerçekleştirdi. Honor 30 Pro Plus Huawei P40 Pro Plus'a benzeyen özellikleriyle öne çıkıyor. Peki Honor 30 Pro Plus özellikleri neler? Honor 30 Pro Plus fiyatı ne kadar?

OnePlus 8 Pro'ya anında cevap geldi: Honor 30 Pro Plus tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Honor 30 Pro Plus uzun bir zamandır sızıntılara konu oluyordu. Akıllı telefonun dün de fiyat bilgisinin sızdırılmıştı. Nitekim bugün bu sızıntıları doğrulayan tanıtım gerçekleşti. Honor 30 Pro Plus Honor tarafından tanıtıldı.

HONOR 30 PRO PLUS ÖZELLİKLERİ

Honor 30 Pro Plus özellikleri arasında 6,57 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde hafif kıvrımlı AMOLED bir ekran yer alıyor. Bu ekran 90 Hz yenileme hızına sahip. UD parmak izi okuyucusu telefonun ekranına entegre edilmiş durumda. Honor 30 Pro Plus'ın tam kalbinde Huawei üretimi 5G destekli Kirin 990 işlemci bulunuyor. Bu işlemciye modele göre değişen 8GB RAM/12GB RAM ve 128GB/256GB dahili depolama seçeneği sunuluyor.

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Honor 30 Pro Plus'ın kameralarına gelelim. Honor 30 Pro Plus, kardeş modeli Huawei P40 Pro gibi kameralara önem veriyor. Bu anlamda arka tarafında 4 kameraya, ön tarafında ise çift kameraya yer veren Honor 30 Pro Plus, toplamda 6 kamera ile rakiplerine deyim yerindeyse göz dağı veriyor. Honor 30 Pro Plus'ın arka tarafındaki kameralar sırasıyla 50 MP + 8 MP periskop telefoto kamera + 16 MP ultra geniş açılı kamera + ToF derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Honor 30 Pro Plus bu kamera kurulumu ile 5x optik ve 50x hibrit zoom yapabiliyor. Telefonun ön kameraları ise 32 MP + 8 MP ultra geniş açılı olarak öne çıkıyor.

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HONOR 30 PRO PLUS FİYATI

Tüm gücünü 40W hızlı şarj, 27W kablosuz şarj destekli 4000 mAh değerindeki pilinden alan Honor 30 Pro Plus yaklaşık 710 dolardan satışa çıkacak. Telefon ilk etapta ana vatanı Çin'de raflardaki yerini alacak. Akıllı telefonun daha sonra diğer ülke pazarlarına da gelmesi bekleniyor. Buna Türkiye'de dahil.

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