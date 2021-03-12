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OnePlus 9 ''eksiksiz'' satılacak

12.03.2021 10:02 | Son Güncelleme:
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OnePlus 9 ''eksiksiz'' satılacak

OnePlus 9 için şirket CEO’su Pete Lau’dan yeni bir açıklama geldi. Lau, OnePlus 9 ailesinin kutularında şarj adaptörünün de bulunacağını doğruladı.

Çok değil, bundan birkaç sene öncesine kadar akıllı telefon kutularında “belli başlı” ek ürünler olurdu. Mesela bir kulaklık, bir USB kablo ve bir de şarj adaptörü. Hatta kimi üreticiler, USB dönüştürücü, koruyucu şeffaf kılıf ve cam filmi gibi detaylara da yer vererek “içerik zenginliği” oluştururdu.

ARTIK DEVİR DEĞİŞTİ

Ancak pek çok üretici, artık telefonun yanında kulaklık vermiyor, veren olursa da buna adeta “sürpriz”miş gibi seviniyoruz. “Bir sonraki adım ne olabilir?” diyorduk ki, sahneye önce Apple, sonra da Samsung çıktı. Evet, bu üreticiler artık güncel telefon modellerinin yanında adaptör sunmuyor ve bu akıma katılan başka üreticiler de oluyor. Bu üreticilerden bir akıllı telefon satın aldığınızda, adaptör ihtiyacınız varsa ekstra para verip almanız gerekiyor.

Peki her üretici mi böyle? Tabii ki değil, ama korkulan şey, bu akımın giderek büyümesi ve en nihayetinde her üreticinin aynı stratejiyi benimsemesi ihtimali.

ONEPLUS HIZLI ŞARJ ADAPTÖRÜNÜ PAYLAŞTI

OnePlus ise şimdilik bu akımın dışında kalmayı tercih edenlerden. Firma, OnePlus 9 serisini 23 Mart’ta görücüye çıkarmaya hazırlanıyor ve bu sürece kadar da ufak teaser detaylarla teknolojiseverleri heyecanlandırma hedefinde.

Firmanın CEO’su Pete Lau, geçtiğimiz günlerde yeni bilgiler paylaştı ve OnePlus 9 ailesinin kutularında şarj adaptörünün de bulunacağını doğruladı. Merak edilen ise, bu adaptörün “hızlı şarj” desteğinin olup olmayacağı.

Bu arada OnePlus 9 ailesi, kamera tarafında Hasselblad firmasından yardım alıyor. Hasselblad, İsveçli bir lens ve kamera üreticisi. Günümüz akıllı telefonlarında çoklu kamera sistemleri yaygın kullanılıyor ve OnePlus da hem portre, hem geniş açılı çekim, hem makro, hem de yüksek çözünürlüklü video çekimleri için gelişmiş çözümler sunmak istiyor.

Yeni Mortal Kombat filmi, küçüklere göre değil!

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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