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OnePlus 9 için Pete Lau sessizliğini bozdu

25.11.2020 12:43 | Son Güncelleme:
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OnePlus 9 için Pete Lau sessizliğini bozdu

Firmanın CEO’su Pete Lau sessizliğini bozdu. Şimdiye kadar sızdırılan görseller gerçeği yansıtmıyormuş. İşte detaylar.

Çinli firma, OnePlus 8T’yi yeni piyasaya sürmüştü. Ancak görünüşe göre firma şimdilerde OnePlus 9’u tanıtmaya hazırlanıyor. 2021’in 2. çeyreğinde tanıtılması beklenen telefon hakkında bu zamana kadar birçok şey yazılıp çizilmişti. Bugün ise firmanın CEO’su Pete Lau tarafından sızdırılan bilgiler hakkında açıklama geldi.

PETE LAU'DAN ONEPLUS 9 YORUMU

Telefonun tasarımını ortaya çıkaran bir dizi sızdırılmış render görseli ortaya çıkmıştı. Kare kamera kurulumuyla arka taraftaki Galaxy S20 FE’ye oldukça benziyordu. Ayrıca telefonda kavisli bir ekranın olacağı renderlarda ortaya çıkmıştı. Ancak Pete Lau’ya göre bu render görselleri gerçeği yansıtmıyor.

OnePlus’ın CEO’su Pete Lau, sızdırılan tasarım hakkında bir yorum yaptı. Şirketin en üst düzey yöneticisine göre; “Hiçbir tasarım değişmez değildir. Çünkü öyle olsaydı, çok hafif bir akıllı telefon olmazdı”. Başka bir deyişle Lau, OnePlus 9 Pro’nun muhtemelen sızdırılan renderların tasvir ettiği gibi görünmeyeceğini belirtiyor.

Pete Lau’nun tweetinin ikinci kısmı oldukça açıklayıcı. Temel olarak telefonun oldukça hafif olacağını onaylıyor. Örneğin OnePlus 8 Pro, 199 gram ağırlığındaydı. Dolayısıyla halefinin ağırlığı muhtemelen 180 ila 190 gram arasında azalacak.

OnePlus 9 kamerası ile dikkat çekebilirOnePlus 9 kamerası ile dikkat çekebilir

Bazı raporlar, OnePlus 9’un tepe modeli olan Pro ve ana sürümünün Mart ayı sonunda geleceğini belirtiyor. Amiral gemilerinin ikilisi, 5nm mimarisi ve Cortex-X1 çekirdeği sayesinde cihazları benzeri görülmemiş bir performans düzeyine taşıyacak Qualcomm’un Snapdragon 875 SoC ile gelecek. Cihazlar ayrıca kutudan çıkar çıkmaz OxygenOS 11 ve en azından 65W hızlı şarj ile gelecek.

Instagram kamerasına yeni özellikler gelecek

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