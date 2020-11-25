OnePlus 9 için Pete Lau sessizliğini bozdu

Çinli firma, OnePlus 8T’yi yeni piyasaya sürmüştü. Ancak görünüşe göre firma şimdilerde OnePlus 9’u tanıtmaya hazırlanıyor. 2021’in 2. çeyreğinde tanıtılması beklenen telefon hakkında bu zamana kadar birçok şey yazılıp çizilmişti. Bugün ise firmanın CEO’su Pete Lau tarafından sızdırılan bilgiler hakkında açıklama geldi.

PETE LAU'DAN ONEPLUS 9 YORUMU

Telefonun tasarımını ortaya çıkaran bir dizi sızdırılmış render görseli ortaya çıkmıştı. Kare kamera kurulumuyla arka taraftaki Galaxy S20 FE’ye oldukça benziyordu. Ayrıca telefonda kavisli bir ekranın olacağı renderlarda ortaya çıkmıştı. Ancak Pete Lau’ya göre bu render görselleri gerçeği yansıtmıyor.

OnePlus’ın CEO’su Pete Lau, sızdırılan tasarım hakkında bir yorum yaptı. Şirketin en üst düzey yöneticisine göre; “Hiçbir tasarım değişmez değildir. Çünkü öyle olsaydı, çok hafif bir akıllı telefon olmazdı”. Başka bir deyişle Lau, OnePlus 9 Pro’nun muhtemelen sızdırılan renderların tasvir ettiği gibi görünmeyeceğini belirtiyor.

Pete Lau’nun tweetinin ikinci kısmı oldukça açıklayıcı. Temel olarak telefonun oldukça hafif olacağını onaylıyor. Örneğin OnePlus 8 Pro, 199 gram ağırlığındaydı. Dolayısıyla halefinin ağırlığı muhtemelen 180 ila 190 gram arasında azalacak.