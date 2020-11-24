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OnePlus 9 kamerası ile dikkat çekebilir

24.11.2020 12:21 | Son Güncelleme:
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OnePlus 9 kamerası ile dikkat çekebilir

OnePlus’ın yeni amiral gemisi modeli OnePlus 9'un kamera konusunda oldukça iddialı olacağı söyleniyor. İşte son gelen sızıntılar.

OnePlus, OnePlus 9 modelinde fotoğraf ve video çekim yeteneklerini geliştirmek istiyor. Peki, bu girişim işe yarayacak mı?

ONEPLUS 9 KAMERA ÖZELLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

En son gelen raporlar, OnePlus 9’da, şirketin modül ve megapiksel sayısını artırmayı reddedeceğini gösteriyor. Arka kamera üçlü kuruluma ev sahipliği yapacak ve iki modül 48 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak. Bunlar ana sensör ve geniş açılı sensör olacak.

Ana sensör olarak Sony IMX586 veya Sony IMX689 tercih edilecek. Ana modülün odak uzaklığı 6 mm olacak ve burada piksel grupları kullanılacak. Bu da dört komşu pikseli tek bir büyük pikselde birleştirmeyi sağlayacak. Tabi raporlardaki iddiar bu yönde.

Şirket daha önce 16 MP modül kurmayı tercih ettiyse de yeni modelinde 48 MP’lik bir sensöre yer vereceği söyleniyor. OnePlus 9’un üçlü kamera kurulumunu hangi sensörün tamamlayacağı ise bilinmiyor. Mart 2021, OnePlus 9’un muhtemel çıkış zamanı olacak.

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OnePlus 9’un artırılmış yenileme hızına sahip AMOLED ekran, Snapdragon 875 yonga seti, 8 GB RAM ve 128 GB depolama, 65 W hızlı şarj ve Android 11 tabanlı OxygenOS 11 ile gelmesi bekleniyor.

ONEPLUS 9 ÜÇ MODELDEN OLUŞABİLİR

Yeni serinin iki yerine üç model içermesine ne dersiniz? Sızıntı kaynakları, OnePlus 9 söz konusu olduğunda, şirketin serideki cihaz sayısını üçe çıkaracağını ve burada temel varyantın LE2110 model numarasını alacağını iddia ediyor. LE2117, LE2119 ve LE2120 model numaraları, OnePlus 9 Pro’nun bölgesel sürümlerini saklıyor olabilir. LE2127 model numaralı cihazdan da bahsediliyor. Bununla birlikte, akıllı telefonun OnePlus 9T olarak pazara girme olasılığı da göz ardı edilmemeli.

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