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OnePlus 9 Pro hakkında tahminler gelmeye başladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.06.2020 12:26 | Son Güncelleme

Bu yıl karşımıza OnePlus 8 ve 8 Pro modelleri ile çıkan OnePlus’ın önümüzdeki yıl artık kendini aşması bekleniyor. 2021 yılında tanıtılacak olan OnePlus 9 Pro modeli hakkında ise bugün ünlü konsept tasarımcısı Ben Geskin’den ilginç tahminler geldi.

OnePlus 9 Pro hakkında tahminler gelmeye başladı

2021 model OnePlus 9 Pro olarak isimlendirdiği konsepti gerçek olacak gibi görünüyor. Eğer Ben Geskin’in istekleri doğru çıkarsa 2021 yılının telefonlar için dönüm noktası olacağını söyleyebiliriz.

ONEPLUS 9 PRO NASIL OLACAK?

Ben Geskin, yeni modelin 6.7 inç büyüklüğünde QHD+ çözünürlüğünde 120 Hz AMOLED ekran ile gelmesini bekliyor. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 875 yonga setinden ve 12 GB RAM‘den alması beklenen Pro model, kamera konusunda da önemli atılımlar atabilir.

Telefonda 64 Megapiksel geniş/ultra geniş açılı lens + 16 Megapiksel 10 kat optik zoom yapan lens + 3D ToF sensörünün yer alması bekleniyor. Ön tarafta ise artık çentik olayından tamamen kurtulacağız gibi görünüyor.

Bildiğiniz gibi ön kamerayı pop-up mekanizma içine saklayan firmalar, bu çözümün pek stabil olmadığı için amiral gemisi modellerinde yine çentik kullanmıştı.

Ancak gelişen teknoloji sayesinde ön kamera 2021’de ekranın içerisine gizlenebilir. Ön kameraya geçildiğinde ekranın üst bölümündeki panel ortadan kalkarak kamera açığa çıkabilir. Henüz test aşamasında olan bu özelliği 2021’de görmeye başlayacağız gibi görünüyor.

60W kablosuz hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasitesinde batarya bekleyen Ben Geskin, bir de bu özelliklerin nasıl görüneceğine işaret eden konsept çizimini de paylaştı.

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