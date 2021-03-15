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OnePlus 9 Pro kablosuz şarj hızı ile şaşırtabilir!

15.03.2021 11:32 | Son Güncelleme:
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OnePlus 9 Pro kablosuz şarj hızı ile şaşırtabilir!

OnePlus 9 serisi ile tanışmamıza az bir süre kaldı. Yeni bir sızıntıya göre ise Hasselbrad imzalı OnePlus 9 ailesinin en güçlü üyesi OnePlus 9 Pro şaşırtıcı bir kablosuz şarj hızı sunacak.

OnePlus 9 serisi ile tanışmak için artık sayılı günümüz var. Firma, 23 Mart'ta yeni nesil akıllı telefon serisini tanıtmak için hazırlanıyor. Ancak firma hazırlıklarını sürdürürken, sızıntılar da tam gaz devam ediyor. Yapılan son bir sızıntı ise Hasselbrad iş birliği ile geliştirilen OnePlus 9 Pro'nun kablosuz şarj hızını ortaya çıkardı.

ONEPLUS 9 PRO'YA KABLOSUZ ŞARJ DOPİNGİ

Ünlü bir sızıntı kaynağının iddiasına göre, OnePlus 9 serisinin en üst düzey amiral gemisi OnePlus 9 Pro, 50W'a kadar kablosuz şarjı destekleyecek. OnePlus ayrıca, kullanıcıları için 50W kablosuz şarj cihazı da piyasaya sürecek. Akıllı telefonun 65W'a kadar kablolu hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor.

OnePlus 9

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ONEPLUS 23 MART'TA NELER TANITACAK?

23 Mart günü tanıtılacak OnePlus 9 serisinin üç cihaz içerdiği söyleniyor. Bu modellerin OnePlus 9, OnePlus 9 Pro ve OnePlus 9R / 9E olarak adlandırılması bekleniyor. Ayrıca firmanın aynı etkinlikle OnePlus Watch olarak adlandırılması muhtemel ilk akıllı saatini de görücüye çıkarması öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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