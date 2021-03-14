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OnePlus akıllı saat geliyor!

14.03.2021 10:00 | Son Güncelleme:
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OnePlus akıllı saat geliyor!

OnePlus akıllı saat sonunda gerçeğe dönüşüyor. 2015'ten beri merakla beklenen OnePlus akıllı saati, OnePlus'ın paylaşımlarına bakılırsa tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Hatta OnePlus 9 için çalışmalarını sürdüren firma, bunun için bir tarih bile vermiş durumda.

OnePlus'ın akıllı saati yıllardır bekleniyor. Zira saatin geçmişi aslında 2015'te ortaya çıkan bir çizime kadar dayanıyor. OnePlus tarafından 2015 yılında paylaşılan o çizim, daha o yıllarda akıllı saatin taslaklarının oluşturulduğuna dair önemli bir ipucu veriyor. Fakat bugüne dek OnePlus akıllı saati, piyasaya sürülmeye hazır, gerçek bir ürün olarak karşımıza çıkmadı. 2020 yılının sonlarına doğru ise OnePlus CEO'su Pete Lau, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım bir akıllı saat üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Akıllı saat için ''2021'in başı'' tarihini paylaşan Lau, böylece OnePlus takipçilerinin bekleyişe geçmesini sağladı. Nitekim, OnePlus 9'un tanıtım tarihinin belli olmasıyla akıllı telefon üreticisi, akıllı saati için de harekete geçti.

ONEPLUS AKILLI SAAT GERÇEK OLUYOR

OnePlus, Twitter hesabından yaptığı 7 saniyelik kısa bir video paylaşımı ile giyilebilir cihazın geleceğini müjdeledi. Şirket saatin bazı kısımlarının gösterildiği videoda ise OnePlus'ın giyilebilir cihazları hakkında soru soran gerçek yorumlara yer verdi. OnePlus forumunda paylaşılan gönderide ise direkt OnePlus akıllı saatinin adı verilmese de ''OnePlus ailesinin bu yeni üyesi sağlıklı, dakiktir ve hatta siz uyurken sizinle ilgilenir.'' cümlesine yer verildi. Bu da bir akıllı saat için en büyük ipuçlarından biri olsa gerek.

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İŞTE TANITIM TARİHİ

OnePlus Watch olarak adlandırılması muhtemel görünen akıllı saat için 23 Mart tarihi verilmiş. Anlaşılan o ki akıllı saat, OnePlus 9 serisi ile aynı anda tanıtılacak. Şirket, ilk akıllı saati için en iyi 'yanlış tahminin' kazanacağı eğlenceli bir yarışma da başlatmış durumda.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat
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