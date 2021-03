OnePlus akıllı saat geliyor!

OnePlus'ın akıllı saati yıllardır bekleniyor. Zira saatin geçmişi aslında 2015'te ortaya çıkan bir çizime kadar dayanıyor. OnePlus tarafından 2015 yılında paylaşılan o çizim, daha o yıllarda akıllı saatin taslaklarının oluşturulduğuna dair önemli bir ipucu veriyor. Fakat bugüne dek OnePlus akıllı saati, piyasaya sürülmeye hazır, gerçek bir ürün olarak karşımıza çıkmadı. 2020 yılının sonlarına doğru ise OnePlus CEO'su Pete Lau, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım bir akıllı saat üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Akıllı saat için ''2021'in başı'' tarihini paylaşan Lau, böylece OnePlus takipçilerinin bekleyişe geçmesini sağladı. Nitekim, OnePlus 9'un tanıtım tarihinin belli olmasıyla akıllı telefon üreticisi, akıllı saati için de harekete geçti.

OnePlus, Twitter hesabından yaptığı 7 saniyelik kısa bir video paylaşımı ile giyilebilir cihazın geleceğini müjdeledi. Şirket saatin bazı kısımlarının gösterildiği videoda ise OnePlus'ın giyilebilir cihazları hakkında soru soran gerçek yorumlara yer verdi. OnePlus forumunda paylaşılan gönderide ise direkt OnePlus akıllı saatinin adı verilmese de ''OnePlus ailesinin bu yeni üyesi sağlıklı, dakiktir ve hatta siz uyurken sizinle ilgilenir.'' cümlesine yer verildi. Bu da bir akıllı saat için en büyük ipuçlarından biri olsa gerek.

You asked for it. You're getting it.