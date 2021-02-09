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OnePlus 9 Pro'nun görüntüleri ortaya çıktı

09.02.2021 12:11 | Son Güncelleme:
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OnePlus 9 Pro'nun görüntüleri ortaya çıktı

Amiral gemisi telefonun prototipindeki en dikkat çekici detay kamera ünitesinin üzerinde Hasselblad yazması.

Genel tasarım, aralık ayında sızdırılan ve hatta o ayın sonunda eBay’de açık artırmaya çıkarılan Pro olmayan modele oldukça benziyor. İddialara göre 9 Pro, 120 Hz yenileme hızına sahip QHD+ çözünürlüğünde bir ekranla gelecek. İlk iddialara ve ortaya çıkan görüntülere göre ise kavisli bir tasarımı barındıran bu ekran ,AMOLED teknolojisine sahip olacak. 9 Pro'nun dört kamera modülü görünüşe bakılırsa Hasselblad markasının iş birliği ile geliştiriliyor. İsveçli kamera üreticisi bir akıllı telefon şirketi ile ilk kez ortaklık kuruyor. Geliştirilen bu kamera OnePlus’un kamera odaklı Ar-Ge çabalarının bir göstergesi.

ONEPLUS 9 PRO ÖZELLİKLERİ

Yeni sızıntı, OnePlus 9 Pro’nun aynı anda çalışabilen QHD+ (3120 x 1440 piksel) çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip kavisli bir ekrana sahip olduğunu da gösteriyor. Cihaz 12 GB’a kadar RAM ve amiral gemisi seviyesindeki Snapdragon 888 işlemcisi ile çalışıyor. 9 Pro’nun 65W kablolu ve 45W kablosuz şarj ile 4.500 mAh değerinde bir pil kullanması bekleniyor. Pro’nun ayrıca suya ve toza karşı dayanıklılık ifade eden bir IP derecelendirmesiyle gelmesi öngörülüyor.

OnePlus 9 serisinin geçen yılki 8 serisinden daha erken gelmesi muhtemel. İddialara göre cihaz mart ayının ortalarında, yani sadece bir ay sonra piyasaya sürülecek. Mevcut sızıntılara dayanarak, OnePlus 9E / 9 Lite, OnePlus 9 ve yukarıda bahsedilen Pro modeli dahil olmak üzere toplam üç cihaz bekleniyor.

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