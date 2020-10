OnePlus akıllı saat yakında geliyor!

OnePlus akıllı saat aslında gündeme yeni gelen bir iddia değil. Zira OnePlus imzalı ilk akıllı saat, 2016 yılında ortaya çıkmıştı. OnePlus'ın kurucu ismi ve şu sıralar OnePlus'tan ayrıldığı konuşulan Carl Pei ise akıllı saate dair bazı çizimler paylaşmıştı. Fakat saydıklarımızın dışında OnePlus'tan akıllı saat konusunda başka herhangi bir adım gelmedi. Ta ki düne kadar.

OnePlus Hindistan resmi Twitter hesabı, OnePlus 8T tanıtımından sonra dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda bir akıllı saat eskizi yer aldı. Eskize ek olarak tweette ''OnePlus ekosistemine daha fazla şey geliyor. An meselesi.'' ifadesi kullanıldı. Bu paylaşım OnePlus akıllı saatin geleceğine dair en büyük kanıtı niteliğinde.

More things are coming to the OnePlus ecosystem. It's just a matter of time ????#UltraStopsAtNothing pic.twitter.com/yPG4gfaBx3