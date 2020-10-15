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OnePlus akıllı saat yakında geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.10.2020 15:20 | Son Güncelleme

OnePlus, OnePlus akıllı saat üzerinde çalışmalara başlamış gibi görünüyor. OnePlus 8T'yi tanıttıktan sonra Twitter hesabından paylaştığı bir görsel ile bu konuda önemli bir ipucu vermiş durumda. Peki OnePlus akıllı saat özellikleri ile neler sunacak?

OnePlus akıllı saat yakında geliyor!

OnePlus akıllı saat aslında gündeme yeni gelen bir iddia değil. Zira OnePlus imzalı ilk akıllı saat, 2016 yılında ortaya çıkmıştı. OnePlus'ın kurucu ismi ve şu sıralar OnePlus'tan ayrıldığı konuşulan Carl Pei ise akıllı saate dair bazı çizimler paylaşmıştı. Fakat saydıklarımızın dışında OnePlus'tan akıllı saat konusunda başka herhangi bir adım gelmedi. Ta ki düne kadar.

ONEPLUS AKILLI SAAT YOLDA OLABİLİR

OnePlus Hindistan resmi Twitter hesabı, OnePlus 8T tanıtımından sonra dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda bir akıllı saat eskizi yer aldı. Eskize ek olarak tweette ''OnePlus ekosistemine daha fazla şey geliyor. An meselesi.'' ifadesi kullanıldı. Bu paylaşım OnePlus akıllı saatin geleceğine dair en büyük kanıtı niteliğinde.

ONEPLUS AKILLI SAAT ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

OnePlus akıllı saatin özelliklerine dair herhangi bir bilgi yok. Ancak akılllı saatin Google'ın WearOS işletim sistemiyle ve Snapdragon Wear serisi bir işlemciyle gelmesi muhtemel gözüküyor.

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