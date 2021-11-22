OnePlus'ın yeni telefonu hayal kırıklığına uğratabilir!

OnePlus, yeni telefonları üzerinde çalışmalarına sürdürüyor. Hatırlarsanız bu ayın başlarında bu çalışmaların bir meyvesi olduğu düşünülen ve oldukça ilginç bir kamera çıkıntısına sahip olan OnePlus 10 Pro'nun fotoğrafı sızdırılmıştı. Fotoğrafta telefonun üç kameraya sahip olduğu görülmüştü. Şimdi ise bu kameralarla alakalı sızdırılmış yeni bilgiler var. Buna göre, OnePlus 10 Pro'da periskop zoom kamera olmayabilir.

ONEPLUS 10 PRO'DA SIRADAN BİR TELEFOTO LENS OLACAK

OnePlus 10 Pro hakkında Weibo'da paylaşım yapan sızıntı kaynağı Digital Chat Station, yeni akıllı telefonun "sıradan" bir telefoto lens ile donatıldığını söyledi. Ayrıca bunun 3.3x optik yakınlaştırma ve 30x dijital yakınlaştırmaya sahip olabileceğini aktardı.

Sızıntı kaynağının iddiasına göre, OnePlus 10 Pro yüksek çözünürlüklü bir telefoto kameraya sahip olmayacak.

Bu nedenle, kamerasıyla çok uzun menzilli yakınlaştırma yapabilen bir OnePlus cihazı görmeyi umut edenler 10 Pro'da hayal kırıklığı yaşayabilir ve çıkacak bir sonraki OnePlus cihazını beklemek zorunda kalabilirler.

Diğer kameralar hakkında ise henüz bir bilgi yok. Ancak OnePlus 10 Pro'nun önceki modellerin izinden gittiğini varsayarsak, ultra yüksek çözünürlüklü ve ultra geniş ana kameralar ile gelmesini bekleyebiliriz.

Buna ek olarak, şirketin yeni serinin kameralarını İsveçli kamera şirketi Hasselblad ile ortaklaşa geliştireceği de oldukça bariz.

OnePlus, OnePlus 9 Pro ve OnePlus 8 Pro modellerinde de periskop kameraya yer vermemişti.



PARTNER Aşıklar ortaya çıktı