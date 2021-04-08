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OnePlus Nord LE duyuruldu! Yalnızca bir adet üretilecek

08.04.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnePlus, OnePlus Nord LE adlı yeni bir telefonu görücüye çıkardı. Şirket, OnePlus Nord ile büyük oranda benzerlik gösteren telefonu, tek bir adet üretecek. Üstelik şanslı bir kişi, OnePlus Nord LE'ye sahip olabilecek.

OnePlus Nord LE duyuruldu! Yalnızca bir adet üretilecek

Akıllı telefon dünyasında yeni ürünler tanıtılmasına alışkınız. Fakat her şey bir tanıtımdan ibaret değil. Üreticiler, yeni bir telefon çıkardıklarında da genellikle telefonu sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırmak için milyonlarca adetini üretiyorlar. Fakat geçtiğimiz günlerde OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro ailesini tanıtan OnePlus firması, OnePlus Nord LE ile farklı bir şey yaptı.

OnePlus Nord LE özellikleri

ONEPLUS NORD LE: TEK BİR ADET ÜRETİLEN TELEFON

OnePlus Nord LE, OnePlus tarafından resmen duyurulmuş bir akıllı telefon. Telefonun adını ilk kez duyuyor olabilirsiniz. Zira gerek sızıntılarda, gerekse de firma hakkında ortaya çıkan söylentilerde böyle bir telefonun adı geçmedi. Belki de telefon OnePlus Nord ile karıştırıldı. Zira OnePlus Nord LE, orijinal OnePlus Nord modeli ile aynı özellikleri paylaşıyor. Yani telefonda 90 Hz yenileme hızına sahip bir ekran, dörtlü arka kamera kurulumu, iki selfie kamerası, 30W hızlı şarj destekli 4.115 mAh gücünde bir batarya ve Snapdragon 765G işlemcisi bulunuyor. Peki OnePlus Nord LE'yi farklı yapan ne?

OnePlus Nord LE

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FARKI ARKA TARAFINDA SAKLI

OnePlus Nord LE, firmanın yaptığı açıklamaya göre turuncudan yeşile geçiş yapan bir gradyan kaplamaya sahip. Cihaz ayrıca, OnePlus Nord'un Blue Marble ve Grey Onyx renk seçeneğinde bulunan parlak kaplamanın aksine, yumuşak dokunuşa sahip bir arka panel vadediyor. OnePlus, LE uzantısını ise ''Literally Only One Edition'' olarak açıklıyor. Yani telefon yalnızca bir adet üretilecek.

Firma bu telefonu şanslı birisine ise çekiliş yaparak hediye edecek.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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