OnePlus Nord LE duyuruldu! Yalnızca bir adet üretilecek

Akıllı telefon dünyasında yeni ürünler tanıtılmasına alışkınız. Fakat her şey bir tanıtımdan ibaret değil. Üreticiler, yeni bir telefon çıkardıklarında da genellikle telefonu sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırmak için milyonlarca adetini üretiyorlar. Fakat geçtiğimiz günlerde OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro ailesini tanıtan OnePlus firması, OnePlus Nord LE ile farklı bir şey yaptı.

ONEPLUS NORD LE: TEK BİR ADET ÜRETİLEN TELEFON

OnePlus Nord LE, OnePlus tarafından resmen duyurulmuş bir akıllı telefon. Telefonun adını ilk kez duyuyor olabilirsiniz. Zira gerek sızıntılarda, gerekse de firma hakkında ortaya çıkan söylentilerde böyle bir telefonun adı geçmedi. Belki de telefon OnePlus Nord ile karıştırıldı. Zira OnePlus Nord LE, orijinal OnePlus Nord modeli ile aynı özellikleri paylaşıyor. Yani telefonda 90 Hz yenileme hızına sahip bir ekran, dörtlü arka kamera kurulumu, iki selfie kamerası, 30W hızlı şarj destekli 4.115 mAh gücünde bir batarya ve Snapdragon 765G işlemcisi bulunuyor. Peki OnePlus Nord LE'yi farklı yapan ne?

FARKI ARKA TARAFINDA SAKLI

OnePlus Nord LE, firmanın yaptığı açıklamaya göre turuncudan yeşile geçiş yapan bir gradyan kaplamaya sahip. Cihaz ayrıca, OnePlus Nord'un Blue Marble ve Grey Onyx renk seçeneğinde bulunan parlak kaplamanın aksine, yumuşak dokunuşa sahip bir arka panel vadediyor. OnePlus, LE uzantısını ise ''Literally Only One Edition'' olarak açıklıyor. Yani telefon yalnızca bir adet üretilecek.

Firma bu telefonu şanslı birisine ise çekiliş yaparak hediye edecek.

