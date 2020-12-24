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OnePlus Nord SE için hazırlıklar başladı

24.12.2020 09:53 | Son Güncelleme:
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OnePlus Nord SE için hazırlıklar başladı

OnePlus’ın orta segmentte yer alacak olan OnePlus Nord SE modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Peki, bu model nasıl olacak?

OnePlus, bu yıl birinci sınıf bir akıllı telefon üreticisi yerine ana akım bir akıllı telefon üreticisi olmak için dikkate değer adımlar attı. Şirketin artık tüm segmentlerde cihazı var. Her şey temmuz ayında OnePlus Nord’un gelişiyle başladı. Nord serisi ile OnePlus orta ve giriş segment telefon furyasını başlattı. Serinin en son ürünleri OnePlus Nord N10 5G ve Nord N100 oldu. Söylentilere göre, şirket gelecek yıl yeni bir OnePlus Nord SE piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

ONEPLUS NORD SE YENİ BİR CİHAZ OLMAYABİLİR

PhoneArena’nın yeni bir raporuna göre, yeni cihaz gerçekten yeni değil. Başka bir deyişle, cihaz tasarımsal bir değişiklik getirecek ve OnePlus Nord’un Özel Sürümü olarak tanıtılacak. Tüm firmalar için SE, “Özel Sürüm” anlamına geliyor. Yani cihaz, Nord serisi için yepyeni bir cihazı göstermiyor da olabilir.

Ancak Nord SE’nin Hindistan ve Avrupa’da piyasaya sürülmesi beklenirken, ABD’de piyasaya sürülmesi beklenmiyor. Önümüzdeki aylarda OnePlus Nord SE hakkında daha fazla ayrıntı gelecek gibi görünüyor.

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ONEPLUS NORD ÖZELLİKLERİ

  • 6.44 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 çözünürlüğünde Fluid AMOLED 90 Hz tazelemeli HDR destekli ekran / Corning Gorilla Glass 5 koruma
  • Sekiz çekirdekli Snapdragon 765G yonga seti (1 x 2.4GHz + 1 x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz Kryo 475 CPUs)
  • Adreno 620 GPU
  • 6 GB LPDDR4X RAM / 64 GB (UFS 2.1) dahili depolama
  • 8 GB LPDDR4X RAM / 128 GB (UFS 2.1) dahili depolama
  • 12 GB LPDDR4X RAM / 256 GB (UFS 2.1) dahili depolama
  • 48 Megapiksel Sony IMX586 sensor f/1.75 diyafram + 8 Megapiksel 119 dereceli ultra geniş açılı lens f/2.25 diyafram + 5 Megapiksel derinlik sensörü f/2.4 diyafram + 2 Megapiksel makro lens f/2.4 diyafram arka kamera
  • 32 Megapiksel Sony IMX616 sensor f/2.45 diyafram + 8 Megapiksel 105 derece ultra geniş açılı lens f/2.45 diyafram ön kamera
  • Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
  • Boyutlar: 158.3×73.3×8.2mm
  • Ağırlık: 184g
  • 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz) 2X2 MIMO, Bluetooth 5.1, GPS (L1+L5 Dual Band) + GLONASS, NFC, USB Type-C
  • Warp Charge 30T Fast Charging (5V/6A) destekli 4115 mAh kapasiteli batarya

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