OnePlus'tan 'ufukta yeni bir şeyler' olduğunu gösteren paylaşım! OnePlus 9 mu geliyor?

OnePlus 9 serisi için gözler artık OnePlus'a çevrilmişti. Zira sızıntılar aracılığıyla birçok özelliği ortaya çıkan OnePlus 9 serisi için artık bir çıkış tarihi paylaşmanın zamanı gelmişti. Şirket bugün ise bizleri şaşırtmayarak yeni bir duyuru yaptı.

ONEPLUS TARİH VERDİ! ONEPLUS 9 PRO GELİYOR MU?

OnePlus yaptığı duyuruda OnePlus 9'un adını geçirmeden 8 Mart tarihini verdi. Ancak duyuruda ''Someting new is on the horizon'' (Ufukta yeni bir şey var) ifadesi yer aldı. Bu muhtemelen OnePlus'ın 8 Mart'ta yeni ürün / ürünler tanıtacağı anlamına geliyor. Bu ürünlerin OnePlus 9 serisi akıllı telefonlar olma ihtimali ise oldukça yüksek.

ONEPLUS 9 PRO ÖZELLİKLERİ

OnePlus 9'un OnePlus 9E / Lite, OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro gibi farklı modellerden oluşması bekleniyor. Bu modellerin en donanımlısı olacağı söylenen OnePlus 9 Pro'nun özellikleri arasında iddialara göre, 120 Hz ekran yenileme hızına sahip 6,78 inç büyüklüğünde QHD+ LTPO kavisli ekran bulunacak. Snapdragon 888'in güç vereceği belirtilen telefonda 4.500 mAh pil yer alacak. OnePlus'ın 9 Pro'nun kamera tarafı için Hasselblad ile çalıştığı söylendiği için beklentiler de oldukça fazla. Yine de OnePlus, 8 Mart'ı hedef gösteren duyurusunda fazla bir bilgi vermediği için OnePlus 9 adına temkinli yaklaşmakta fayda var.