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  4. OnePlus'tan 'ufukta yeni bir şeyler' olduğunu gösteren paylaşım! OnePlus 9 mu geliyor?

OnePlus'tan 'ufukta yeni bir şeyler' olduğunu gösteren paylaşım! OnePlus 9 mu geliyor?

01.03.2021 16:46 | Son Güncelleme:
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OnePlus'tan 'ufukta yeni bir şeyler' olduğunu gösteren paylaşım! OnePlus 9 mu geliyor?

OnePlus 9 ailesi ile çok yakında tanışabiliriz. Zira ünlü akıllı telefon üreticisi OnePlus, yeni bir duyuru yaptı. OnePlus duyurusunda ''Something new is on the horizon'' (Ufukta yeni bir şey var) ifadesini kullandı ve tarih verdi.

OnePlus 9 serisi için gözler artık OnePlus'a çevrilmişti. Zira sızıntılar aracılığıyla birçok özelliği ortaya çıkan OnePlus 9 serisi için artık bir çıkış tarihi paylaşmanın zamanı gelmişti. Şirket bugün ise bizleri şaşırtmayarak yeni bir duyuru yaptı.

ONEPLUS TARİH VERDİ! ONEPLUS 9 PRO GELİYOR MU?

OnePlus yaptığı duyuruda OnePlus 9'un adını geçirmeden 8 Mart tarihini verdi. Ancak duyuruda ''Someting new is on the horizon'' (Ufukta yeni bir şey var) ifadesi yer aldı. Bu muhtemelen OnePlus'ın 8 Mart'ta yeni ürün / ürünler tanıtacağı anlamına geliyor. Bu ürünlerin OnePlus 9 serisi akıllı telefonlar olma ihtimali ise oldukça yüksek.

OnePlus duyurusu

ONEPLUS 9 PRO ÖZELLİKLERİ

OnePlus 9'un OnePlus 9E / Lite, OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro gibi farklı modellerden oluşması bekleniyor. Bu modellerin en donanımlısı olacağı söylenen OnePlus 9 Pro'nun özellikleri arasında iddialara göre, 120 Hz ekran yenileme hızına sahip 6,78 inç büyüklüğünde QHD+ LTPO kavisli ekran bulunacak. Snapdragon 888'in güç vereceği belirtilen telefonda 4.500 mAh pil yer alacak. OnePlus'ın 9 Pro'nun kamera tarafı için Hasselblad ile çalıştığı söylendiği için beklentiler de oldukça fazla. Yine de OnePlus, 8 Mart'ı hedef gösteren duyurusunda fazla bir bilgi vermediği için OnePlus 9 adına temkinli yaklaşmakta fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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