OnePlus ülkemizde başarılı olabilecek mi?

OnePlus’ın Türkiye’de başarılı olmasının temel anahtarı ise f/p ürünlerini iyi optimize edebilmesi. Eğer bu denklemi çözerse müşteri kitlesini de hızlı bir şekilde arttıracaktır.

Malum f/p tarafında Xiaomi hayli başarılı işler yaptı. Dolayısıyla OnePlus’ın da bu konuda biraz risk alması gerekiyor. OnePlus genel olarak girdiği pazarlarda başarılı olan bir isim. Bu açıdan baktığımızda Türkiye’de de başarılı olması bizleri çok fazla şaşırtmayacaktır.

Tabi ki şimdilik konuşmak için biraz erken. Malum OnePlus şimdilik sadece 1 model getirdi. Dolayısıyla bu modellerin devamının gelmesi OnePlus’ın başarısı açısından büyük önem arz ediyor. Tabi ki şunu da göz ardı edemeyiz. OnePlus genel olarak üst segment cihazlar üreten bir firma. Ülkemizde de en ucuz üst segment modeller 8 bin TL ve üzeri fiyatlara satılıyor. Pazardaki yeni bir markanın bu fiyat kalibresinde kaç telefon satabileceği de önemli bir nokta.

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