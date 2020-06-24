OnePlus uygun fiyatlı akıllı telefonunu doğruladı!

OnePlus'ın OnePlus Nord adında iPhone SE 2020'ye rakip bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını, şirket CEO'su Pete Lau'nun da bu yönde paylaşımları olduğunu sizlere aktarmıştık. OnePlus Hindistan Twitter hesabı da oldukça büyük bir ipucu vererek telefonun tanıtım tarihini dahi bizlerle paylaşmıştı. Tüm bu yaşananların ardından OnePlus şaşırtıcı adımlar atmaya devam etti ve bu kez Instagram üzerinden ipuçları vermeye başladı. Fakat bu kez söz konusu telefonun ismi farklıydı.

ONEPLUS LİTE Z İNSTAGRAM'A GİRİŞ YAPTI

OnePlusLiteZThing adında yeni bir Instagram hesabının açıldığı görüldü. Üstelik bu hesap, OnePlus kurucusu ve yöneticisi Carl Pei tarafından da paylaşıldı. Böylece OnePlus Lite Z'nin varlığı yetkili bir ağızdan doğrulanmış oldu.

OnePlus Lite Z Thing ???????? https://t.co/K2jjBs2sjP — Carl Pei (@getpeid) June 23, 2020

İnstagram'daki hesaba göre ise OnePlus Nord ile değil, OnePlus Lite Z adında uygun fiyatlı bir akıllı telefon ile karşılaşacağız. Bunu CEO Pete Lau da ilk kez açık bir şekilde dillendirmekte.

ONEPLUS LİTE Z'Yİ MORS ALFABESİYLE ŞİFRELEDİLER

Pete Lau, OnePlus forumu üzerinden yaptığı açıklamada yeni ve daha bütçe dostu bir akıllı telefon ürün gamı sunacaklarını söylüyor. Açıklamaya göre OnePlus, OnePlus Lite Z adıyla gelecek uygun fiyatlı akıllı telefon modelini ilk olarak Avrupa ve Hindistan pazarlarında, daha sonrasında ise Kuzey Amerika'da satışa sunacak. OnePlusLiteZThing sayfasında yer alan Mors alfabesiyle şifrelenmiş paylaşıma göre de OnePlus Lite Z, 10 Temmuz'da tanıtılacak.

