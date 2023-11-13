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    4. Onlar aşkı daha dolu dizgin yaşıyor! Sevdiğinizde bir an bile düşünmeden evlenme teklifi etmeniz gereken burçlar belli oldu

    Onlar aşkı daha dolu dizgin yaşıyor! Sevdiğinizde bir an bile düşünmeden evlenme teklifi etmeniz gereken burçlar belli oldu

    13.11.2023 09:39 | Son Güncelleme:
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    Herkesin aşktan beklentisi farklıdır. Bazı kişiler, gönül ilişkileri açısından şanslı olabilir. Fakat günümüzde birçok kişi aradığı aşkı bulamıyor. Astrologlar bazı burçların evlilik için ideal olduklarını vurguladı. Onlar aşkı daha dolu dizgin yaşıyor. İşte, aşık olduğunuzda bir an bile düşünmeden evlenme teklifi etmeniz gereken burçlar...

    Aşk bazıları için çocuk oyuncağı, birçok kişi için de karmaşıktır. Kalbe söz geçmez ama partner seçiminde dikkatli olmak da gerekir. Astrologlar bazı burçların diğerlerine oranla daha iyi bir eş olabileceklerini belirtiyor.

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    AŞIK OLDUKLARINDA GÖZLERİ KİMSEYİ GÖRMEZ!

    Tutkularıyla bilinen Akrepler bazı durumlarda çekilmez olabilseler de aşk konusunda mükemmeldirler. Delilik ve heyecan onların bir parçasıdır. Aşık olduklarında gözleri kimseyi görmez.

    Ayın Burcu Terazi

    PARTNERLERİNİN AYAĞINI YERDEN KESERLER

    Terazi burcu insanı maceracıdır. Fakat aşkın kıymetini daima bilirler. İlişkilerine bağlı ve sevdiği kişiye sadık olan bu kişiler, partnerlerinin ayağını yerden kesebilirler.

    aslan burcu

    KOŞULSUZ, ŞARTSIZ SEVER!

    Liderlik özellikleriyle bilinen Aslanlar ise koşulsuz, şartsız sever. Güven duygusunu karşı tarafa aşılar. Öyle ki birçok kişi sevmeyi onlardan öğrenir. Aslanlar aşık olduğunda partnerine varını yoğunu döker.

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