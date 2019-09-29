Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sadece 3-5 belediyeye değil, HDP'nin elindeki bütün belediyelere hiç beklenmeden kayyum atanması lazım çünkü her geçen gün ziyandır. Onlar PKK'nın siyasi uzantısıdır." dedi.

Destici, partisinin Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi’nde düzenlenen il divan toplantısında yaptığı konuşmada, BBP'nin salt bir siyasi parti değil siyasi bir hareket olduğunu belirterek, "Dolayısıyla bizim önceliğimiz, fikrimiz, misyonumuz, davamız, milletimiz, ülkemiz, inancımız Türk ve İslam coğrafyasının her noktasındaki soydaşlarımız ile dindaşlarımızdır. Mazlumlardır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin başındaki en büyük problemlerden birinin terör olduğunu kaydeden Destici, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun terörle mücadeledeki tespitlerinin bugün de geçerliliğini sürdürdüğünü söyledi.

Destici, bu tespitleri savunmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Terörle müzakere olmaz, mücadele olur. Müzakere etmenin hiçbir faydası yok. Mücadele edeceksiniz ve yeneceksiniz. Bunun başka yolu yok. Silahını elinden alacaksınız, diz çöktüreceksiniz. Terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele edeceksiniz." diye konuştu.