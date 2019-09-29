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"Onlar PKK'nın siyasi uzantısıdır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.09.2019 18:06 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Sadece 3-5 belediyeye değil, HDP'nin elindeki bütün belediyelere hiç beklenmeden kayyum atanması lazım çünkü her geçen gün ziyandır. Onlar PKK'nın siyasi uzantısıdır"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sadece 3-5 belediyeye değil, HDP'nin elindeki bütün belediyelere hiç beklenmeden kayyum atanması lazım çünkü her geçen gün ziyandır. Onlar PKK'nın siyasi uzantısıdır." dedi.

Destici, partisinin Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi’nde düzenlenen il divan toplantısında yaptığı konuşmada, BBP'nin salt bir siyasi parti değil siyasi bir hareket olduğunu belirterek, "Dolayısıyla bizim önceliğimiz, fikrimiz, misyonumuz, davamız, milletimiz, ülkemiz, inancımız Türk ve İslam coğrafyasının her noktasındaki soydaşlarımız ile dindaşlarımızdır. Mazlumlardır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin başındaki en büyük problemlerden birinin terör olduğunu kaydeden Destici, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun terörle mücadeledeki tespitlerinin bugün de geçerliliğini sürdürdüğünü söyledi.

Destici, bu tespitleri savunmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Terörle müzakere olmaz, mücadele olur. Müzakere etmenin hiçbir faydası yok. Mücadele edeceksiniz ve yeneceksiniz. Bunun başka yolu yok. Silahını elinden alacaksınız, diz çöktüreceksiniz. Terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele edeceksiniz." diye konuştu.

Kayyum atanan belediye başkanlıklarına da değinen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece 3-5 belediyeye değil, HDP'nin elindeki bütün belediyelere hiç beklenmeden kayyum atanması lazım çünkü her geçen gün ziyandır. Onlar PKK'nın siyasi uzantısıdır. Siyasi şebekesidir. Terörün uzantısıdır. Bunu onlar da reddetmiyorlar zaten ve HDP acilen kapatılmalıdır. Dünyanın hiçbir yerinde terörle ilgili olan partiye müsaade edilmez. HDP teröre her türlü desteği veriyor. Sözcülüğünü yapıyor. Alenen onları destekliyor ve bunu da herkes biliyor."

- "Doğru bir adreste oturuyorlar"

Destici, Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan annelerin HDP il binası önünde oturarak çocuklarını istediklerini kaydetti.

Onların çocuklarının PKK'ya katılmasına HDP'nin öncülük ve aracılık ettiğini ifade eden Destici, "Bunu biliyorlar ve bildikleri için HDP'nin önünde oturuyorlar. Doğru bir adreste oturuyorlar. HDP de şunu demiyor zaten, 'Ya kardeşim sizin çocuklarınızla bizim ne alakamız var? PKK ile ne alakamız var? Gidin' demiyor. Öyle bir itiraz etmiyor. Öyle bir tepki koymuyor ama bir bakıyorsun tepki HDP'nin ittifak ortaklarından geliyor. Siyaset ortaklarından geliyor." diye konuştu.

Terörle mücadeleye karşı siyasi olarak da birlikte bir duruş ortaya konulması gerektiğini vurgulayan Destici, kolluk kuvvetleri kadar siyasetçilerin de mücadele etme yükümlülüğü olduğunu söyledi.

Destici, yargı reformu paketine de değinerek, "Paketin içerisinde bazı eksiklikler var. İdam cezası olması gerekiyor. BBP olarak bunun teklifini Meclis'te yapacağız." ifadelerini kullandı.

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Trabzon

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