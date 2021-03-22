Onları hiç böyle görmediniz! Uyarlanan tarihi karakterlerin gerçek görüntüleri

Dizi ve filmlerde tarihi karakterleri canlandıran birçok oyuncu özenle seçilir. Özellikle karakterin gerçek görüntüsüne yakın isimlerle çalışır. Bu tarihi karakterlerin gerçekte neye benzediklerini ortaya çıkartacak resimler, heykeller veya fotoğraflarla oyuncuları karşılaştırdık. Hazırsanız başlıyoruz. KRALİÇE VICTORIA- EMILY BLUNT The Young Victoria filminde Birleşik Krallık’ın en seçkin ve tanınan hükümdarlarından biri olan Kraliçe Victoria’ya Emily Blunt hayat verdi. 60 yıldan fazla süre tahtta kalan Kraliçe Victoria, II . Elizabeth rekoru kırdığı için ülke tarihinin en uzun ikinci saltanatına sahip kişi olarak bilinir. Victoria, hükümet işleriyle oldukça ilgiliydi ve Victorya dönem olarak isimlendirilen ulusal bir figür haline geldi. Hem hikayesi hem de imajı, 2009 dönemi draması The Young Victoria da dahil olmak üzere birçok filmde tasvir edildi . Katı kurallarla bezenen Victoriya döneminde aşıkların bulduğu flört yöntemleri! İMPARATOR COMMODUS- JOAQUIN PHOENIX Commodus, bir Roma imparatoruydu. Hanedanlığın son üyesi olduğu için çoğu kişi tarafından tanınıyordu. Tahttaki ilk yıllarında gücünü babası, filozofu ve imparator Marcus Aurelius ile paylaşmak zorunda kaldı. Marcus Aurelis’in ölümünden sonra ise tek başına hüküm sürmeye başladı. Commodus, imparatorluğu büyük bir siyasi krize sürükledi. Aynı zamanda bir gladyatör olarak Kolezyum'un gösterilerine katıldığı ve yarı tanrı Herkül'ün bazı büyük istismarlarını taklit ettiği biliniyor.

Bu sıra dışı imparator, Gladyatör filminde aktör Joaquin Phoenix tarafından canlandırıldı. Orada, tahtı ele geçirmek için her şeyi yapabilen bir adam olarak tasvir edildi. Karakterin tarihsel verilerle uyuşmayan bazı eylemleri olsa da Roma İmparatorluğu'nu yönetirken aynı zamanda gladyatör olarak savaştığı da doğrudur. BÜYÜK İSKENDER- COLIN FARRELL Büyük İskender'in antik dünyadaki fetihleri, o zamanlar sadece Makedonlar için değil, aynı zamanda yüzyıllar boyunca çok ilham verici ve etkiliydi. Bu kral hakimiyetini ana vatanı Makedonya’nın ötesine genişletmek istedi. Bu yüzden işe Yunanistan’ın tüm şehir devletlerini tek bir çatı altında birleştirerek başladı. Daha sonra ise İran ve Mısır’a doğru genişletti ve son olarak Hindistan’a ulaştı. Asıl amacı ise çok kültürlü bir ulus devleti yaratmaktı. KRAL LOUIS XIV- LEONARDO DİCAPRİO Louis XIV'in saltanatı toplam 72 yıl 110 gün sürdü. Bu süre Avrupa tarihinde kaydedilen en uzun zamandır. 1643'te Fransa kralı olarak taç giydi ve yeni bir siyasi sistem kurmasıyla tanındı. Bu sistemin adı ise mutlak monarşiydi. Temelde tüm gücü ülkenin başkenti Paris'te ve kendisinde merkezileştirdi. "Görevdeyken" aldığı diğer unvanlar ise "The Sun King" ve "Louis the Great" idi. The Man in the Iron Mask (Demir Maskeli Adam) filminde aktör Leonardo DiCaprio, halkı büyük bir ekonomik krizden geçerken lüks içinde yaşayan ve hayatın zevklerinden keyif alan bir kral olarak da tanınan bu tarihi figürü canlandırdı.

KRALİÇE II. ELIZABETH- CLAIRE FOY Kraliçe II. Elizabeth 1952'de tahta çıktı. O zamana kadar Edinburgh Dükü Prens Philip ile evlendi. Birleşik Krallık'a ek olarak, aynı zamanda Commonwealth'e ait diğer ulusların hükümdarıdır. Bunlardan bazıları Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Pakistan ve Seylan'dır. Oyuncu Claire Foy, bu güncel sembolik figürü The Crown dizisinin ilk bölümlerinde ekrana taşıdı. Dizide Elizabeth’in prenseslikten kraliçeliğe uzanan serüveni konu edinildi. İngiliz kraliyet ailesinde taç sırası! Prens Philip’in vefat etmesi durumunda neler olur? II. RAMSES- YUL BRYNNER Eski Mısır'ın en seçkin ve tanınmış hükümdarlarından biri Firavun II. Ramesses'tir. Firavunun unvanları arasında "Büyük Ramses" ve "Büyük Ata" yerini aldı. Saltanatının ilk dönemlerinde çok sayıda şehir ve tapınak inşa etti. Nil Deltası'nda bulunan Pi-Ramses'te başkenti kurdu. Ayrıca Kenan, Nubia ve Suriye'de önemli seferler düzenledi. Bu tarihsel karakter, The Ten Commandments (On Emir) filmi de dahil olmak üzere birçok projede yer aldı. Aktör Yul Brynner tarafından bu kral canlandırıldı. Ramses II'nin portresi, eski Yahudi halkına boyun eğdiren bir hükümdara aitti. Demir yumrukla yönetirken, aynı zamanda üvey kardeşi Musa'yı da sürgünden döndükten sonra kavmi olduğunu öğrendiği şeyi kurtarmak için utandırdı.

I.LEONIDAS- GERARD BUTLER Kral önderliğinde I. Leonidas önderliğindeki Sparta, Atina’nın rakibi olarak Antik çağlarda olduğu bir şehir-devletidir. Ordusu, Yunanlıları Pers İmparatorluğu'nun işgalinden koruyabilecek son daimi orduydu. Leonidas, MÖ 480'de Yunan özgürlüğünü savunurken savaşta ölen 300 Spartalı efsanevi birliğinin bir parçasıydı. Yenilgilerinden bir yıl sonra Yunanlılar, Pers İmparatorluğu'nun ordusunu yenmeyi ve düşmanlarını topraklarından atmayı başardılar. Bu ve diğer tarihi savaşlar , aktör Gerard Butler'ın Kral Leonidas'ı canlandırdığı ‘300’ filminde tasvir edildi. Filmde Leonidas, 100.000'den fazla Pers ordusuyla karşı karşıya kalan 300 Spartalı, 700 Thespialı ve 400 Thebalı birliği yönetti. KLEOPATRA- ELIZABETH TAYLOR Kleopatra, eski Mısır'ın son hükümdarıydı. Onunla birlikte, krallıktaki yerli hükümdarların uzun bir hanedanlığını sona erdirdi ve egemenliğinin sona ermesinden hemen sonra, toprak bir Roma eyaleti haline geldi. İktidara geldiğinde, kardeşi Ptolemy XIII ile gücü paylaşmak zorunda kaldı. Ancak ikisi arasındaki bir anlaşmazlığın ardından, sonucun bugün herkes tarafından bilindiği bir iç savaş çıktı. Kleopatra, Julius Caesar ve Mark Antony ile bir ilişki kurdu. Sonunda oğulları, Roma tarafından kontrol edilen farklı bölgelerin hükümdarları oldu. Kleopatra, Elizabeth Taylor tarafından canlandırıldı.

Tarihte çözülemeyen sır! Kleopatra’nın mezarı nerede? PU YI- JOHN LONE Pu Yi, genç bir çocukken Çin İmparatoru Xuantong seçildi. Bundan sonra yönetimi yaklaşık 4 yıl sürdü ve ülkenin siyasi rejiminin imparatorluktan cumhuriyete değişmesiyle sona erdi. Buna rağmen, çocukluğunun ve gençliğinin çoğunu, atalarının yüzyıllardır keyif aldığı lüksler ve faydalarla çevrelenmiş, dünyadan izole edilmiş olarak yaşadı. Ülkenin son imparatoru olarak kabul edilir. Ayrıca, bir Çinli hükümdarın bazı tipik kural ve formalitelerini, aralarında gözlük takma yasağı ve geleneksel örgülerinin kesilmesini de bozan kişi olarak bilinir. Aktör John Lone, The Last Emperor filminde başrol oynadı ve 1950 civarında hapishanede geçirmek zorunda kaldığı süre boyunca Pu Yi'yi canlandırdı. HENRY VIII- ERIC BANA Kral VIII.Henry'nin en ünlü eylemlerinden biri Katolik Kilisesi'nden kopmasıdır. Bundan sonra Anglikan Kilisesi'ni kurdu ve kilisenin en büyük lideri oldu. Ayrıca 6 kez evlendiği biliniyor. İlk karısı, tahtını miras alabilecek bir oğlu olması fikriyle Anne Boleyn ile evlenmek için boşandığı Aragonlu Catherine idi.