Onları hiç böyle görmediniz! Uyarlanan tarihi karakterlerin gerçek görüntüleri

The Young Victoria filminde Birleşik Krallık’ın en seçkin ve tanınan hükümdarlarından biri olan Kraliçe Victoria’ya Emily Blunt hayat verdi. 60 yıldan fazla süre tahtta kalan Kraliçe Victoria, II . Elizabeth rekoru kırdığı için ülke tarihinin en uzun ikinci saltanatına sahip kişi olarak bilinir. Victoria, hükümet işleriyle oldukça ilgiliydi ve Victorya dönem olarak isimlendirilen ulusal bir figür haline geldi. Hem hikayesi hem de imajı, 2009 dönemi draması The Young Victoria da dahil olmak üzere birçok filmde tasvir edildi .

Bu sıra dışı imparator, Gladyatör filminde aktör Joaquin Phoenix tarafından canlandırıldı. Orada, tahtı ele geçirmek için her şeyi yapabilen bir adam olarak tasvir edildi. Karakterin tarihsel verilerle uyuşmayan bazı eylemleri olsa da Roma İmparatorluğu'nu yönetirken aynı zamanda gladyatör olarak savaştığı da doğrudur.

BÜYÜK İSKENDER- COLIN FARRELL

Büyük İskender'in antik dünyadaki fetihleri, o zamanlar sadece Makedonlar için değil, aynı zamanda yüzyıllar boyunca çok ilham verici ve etkiliydi. Bu kral hakimiyetini ana vatanı Makedonya’nın ötesine genişletmek istedi. Bu yüzden işe Yunanistan’ın tüm şehir devletlerini tek bir çatı altında birleştirerek başladı. Daha sonra ise İran ve Mısır’a doğru genişletti ve son olarak Hindistan’a ulaştı. Asıl amacı ise çok kültürlü bir ulus devleti yaratmaktı.

KRAL LOUIS XIV- LEONARDO DİCAPRİO

Louis XIV'in saltanatı toplam 72 yıl 110 gün sürdü. Bu süre Avrupa tarihinde kaydedilen en uzun zamandır. 1643'te Fransa kralı olarak taç giydi ve yeni bir siyasi sistem kurmasıyla tanındı. Bu sistemin adı ise mutlak monarşiydi. Temelde tüm gücü ülkenin başkenti Paris'te ve kendisinde merkezileştirdi. "Görevdeyken" aldığı diğer unvanlar ise "The Sun King" ve "Louis the Great" idi. The Man in the Iron Mask (Demir Maskeli Adam) filminde aktör Leonardo DiCaprio, halkı büyük bir ekonomik krizden geçerken lüks içinde yaşayan ve hayatın zevklerinden keyif alan bir kral olarak da tanınan bu tarihi figürü canlandırdı.