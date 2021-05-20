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Onları koronavirüs bile durduramadı!

20.05.2021 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 günlük tam kapanmanın ardından güzel havayı gören vatandaşlar sahillere akın etti. Dışarı çıkamayan vatandaşlar denizin keyfini çıkarırken sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeye çalıştı.

Onları koronavirüs bile durduramadı!

Tam kapanma süresi boyunca denize giremeyen vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren sahillerde yer kaptı. Mesafeli bir şekilde denize giren vatandaşlar ve az sayıda turist kumun, güneşin ve denizin keyfini doyasıya çıkardı. Özellikle halk plajları diğer sahillere göre daha fazla vatandaşla dolarken, vatandaşların birbirlerini uyararak sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü.

MESAFE KURALLARINA UYULUYOR

Bodrum Belediyesi Halk Plajları'nda çalışanlar ise mesafe kurallarına uygun bir şekilde insanları plajlara alıyor. Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Ortakent plajları vatandaşların en çok ilgi gösterdiği sahiller olurken, 30 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar zamanının çoğunu denizde geçiriyor.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Muğla Bodrum

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