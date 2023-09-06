Onlarla arkadaş olan kendi fişini çekiyor! En huysuz 3 burç belli oldu

Huysuzluğu ile dikkat çeken burçlar açıklandı. Astrologlara, "Onlara bulaşmadan önce bir daha düşünün" diyor. Bazı zamanlar sakin ve uyumlu olsalar da hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir. O burçlar, zaman zaman eleştirel ve kırıcı olabiliyorlar.

HUYSUZLUĞUN KİTABINI YAZAN BURÇLAR

En huysuz ve en sinirli burçlar Başak, Aslan ve Akrep olarak açıklandı.

HER ZAMAN HAKLI ÇIKMAYI BAŞARIRLAR!

Liderlik yönleriyle bilinen Aslanlar, yanlış da olsalar herhangi bir tartışmadan haklı çıkmayı başarırlar. Onlarla geçinmek bazı zamanlar son derece zor olabilir. Aslan burcu insanını zaman zaman alttan almak durumunda kalabilirsiniz. Memnuniyetsizliğini ifade etmekten çekinmeyen bu kişiler en sert eleştirileri de çevresindeki insanlara yöneltirler.

İÇTEN İÇE HERKESİ ELEŞTİRİRLER

Başaklar, başkalarının fikirlerine saygı gösterir gibi görünseler de içten içe onları eleştirirler. Birçoğu kendi bildiğinin doğru olduğunu düşünür. Sabit fikirlidirler ve ikna edilmeleri çok zordur. Kusurları dile getirirler ve bunu yaparken zaman zaman kırıcı olabilirler.

BAM TELİNE DOKUNAN YANDI

Tutkulu ve aykırı yönleriyle bilinen Akrepler ise rahatsız edilmedikleri sürece olumsuz düşüncelerini dile getirmezler. Fakat onların bam teline dokunduğunuzda durum bir anda değişir. Manipülasyonu severler ve karşısındakini duygusal açıdan çöküntüye uğratırlar. Sinirleri de çok kuvvetlidir. Dolayısıyla intikam almayı kafalarına koyduklarında hiçbir şeye üzülmez, hayıflanmazlar.

