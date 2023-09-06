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    4. Onlarla arkadaş olan kendi fişini çekiyor! En huysuz 3 burç belli oldu

    Onlarla arkadaş olan kendi fişini çekiyor! En huysuz 3 burç belli oldu

    06.09.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Astrologlar karakteristik özellikleri bakımından en huysuz burçları açıkladı. Onlar her şeyden şikayet edip hiçbir şeyi beğenmiyorlar. İşte en huysuz 3 burç...

    Huysuzluğu ile dikkat çeken burçlar açıklandı. Astrologlara, "Onlara bulaşmadan önce bir daha düşünün" diyor. Bazı zamanlar sakin ve uyumlu olsalar da hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir. O burçlar, zaman zaman eleştirel ve kırıcı olabiliyorlar.

    HUYSUZLUĞUN KİTABINI YAZAN BURÇLAR

    En huysuz ve en sinirli burçlar Başak, Aslan ve Akrep olarak açıklandı.

    aslan

    HER ZAMAN HAKLI ÇIKMAYI BAŞARIRLAR!

    Liderlik yönleriyle bilinen Aslanlar, yanlış da olsalar herhangi bir tartışmadan haklı çıkmayı başarırlar. Onlarla geçinmek bazı zamanlar son derece zor olabilir. Aslan burcu insanını zaman zaman alttan almak durumunda kalabilirsiniz. Memnuniyetsizliğini ifade etmekten çekinmeyen bu kişiler en sert eleştirileri de çevresindeki insanlara yöneltirler.

    başak

    İÇTEN İÇE HERKESİ ELEŞTİRİRLER

    Başaklar, başkalarının fikirlerine saygı gösterir gibi görünseler de içten içe onları eleştirirler. Birçoğu kendi bildiğinin doğru olduğunu düşünür. Sabit fikirlidirler ve ikna edilmeleri çok zordur. Kusurları dile getirirler ve bunu yaparken zaman zaman kırıcı olabilirler.

    akrep

    BAM TELİNE DOKUNAN YANDI

    Tutkulu ve aykırı yönleriyle bilinen Akrepler ise rahatsız edilmedikleri sürece olumsuz düşüncelerini dile getirmezler. Fakat onların bam teline dokunduğunuzda durum bir anda değişir. Manipülasyonu severler ve karşısındakini duygusal açıdan çöküntüye uğratırlar. Sinirleri de çok kuvvetlidir. Dolayısıyla intikam almayı kafalarına koyduklarında hiçbir şeye üzülmez, hayıflanmazlar.

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