Önlenebilir körlük nedenlerinde ilk sırayı "katarakt" alıyor

- "İlaçla tedavi şu an için yok"

Katarakt teşhisi konulanların yüzde 40'ında astigmatik kırma kusuru da bulunuyor. Torik göz içi lens ile kataraktla birlikte astigmat da ortadan kaldırılabiliyor. Katarakt ameliyatı olanların yaklaşık yüzde 38'i, ameliyat sonrası kalan astigmat nedeniyle gözlük takmak zorunda kalıyor. Bu hem sağlık, hem de ekonomik açıdan büyük bir kayıp yaratıyor."

- "Her iki göz kusurundan kurtulabilen hasta oranı yüzde 3"

Prof. Dr. Arslan, astigmatı da olan katarakt hastalarının sadece yüzde 3'ünün tek operasyonla her iki göz kusurundan da kurtulma şansı yakalayabildiğini ifade ederek, "Türkiye'de her iki göz kusuruna da sahip hastaların sadece yüzde 3'ünün bu tedavi yöntemine ulaşabildiği biliniyor." ifadelerini kullandı.

Torik göz içi lens kullanılmayan hastaların bir başka operasyon daha geçirmek veya ömrü boyunca gözlük kullanmak zorunda kaldığını aktaran Arslan, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de geçen yıl 465 bin katarakt operasyonu gerçekleşti. Astigmatı da bulunan 176 bin 700 operasyondan sadece 6 bininde torik göz içi lens kullanıldı. Her iki göz kusurundan kurtulabilen hasta oranı yüzde 3'lerde kaldı. Türkiye'de son on yılda katarakt hastalarının ameliyat edilme oranları yaklaşık on kat artışla 465 bin seviyelerine ulaştı."