Online toplantı ve görüşmelerde daha kaliteli ses ve görüntü için gerekenler

Son birkaç senedir internetin adeta bir insan uzvu haline gelmesiyle birlikte uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim sistemi de bir hayli yaygınlaştı. Uzaktan çalışma ve eğitimin en temel gerekliliklerinden biri, online görüşme ve toplantılar olunca bağlantı kalitesinin önemi de arttı. Online görüşmelerde kaliteli ses ve görüntü için ihtiyaç duyabileceğiniz ürünleri sizin için derledik. Gelin, birlikte inceleyelim!

1. Sesinizi net bir şekilde aktarın

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Uzaktan çalışırken sesinizi karşı tarafa iyi bir şekilde aktarmak ve konuşulanları net bir şekilde duymak için kaliteli bir mikrofonlu kulaklığa ihtiyacınız var. Jabra markasının Q711304 Evolve 20 MS model kulaklığı, tüm online görüşmeleri rahat bir şekilde yapmanızı sağlıyor. Çevredeki gürültüleri bastırabilen kulaklık modeli, sesin net bir şekilde aktarılmasına olanak tanıyor. Uzaktan kumandası ile arama yapabileceğiniz, çağrıları sessize alabileceğiniz veya ses seviyesini ayarlayabileceğiniz bu kulaklık; yumuşak kulak yastıkları ve ayarlanabilir askısı sayesinde konforlu bir kullanım sağlıyor. Toplantının en önemli yerinde ses problemi yaşamamak için Jabra'yı deneyin!

2. Çalışırken müzik dinlemeyi seviyorsanız JBL burada!

Uzaktan çalışıyor, çalışırken müzik dinlemeyi seviyor ya da online görüşmelere katılıyorsanız JBL markasının Tune 510BT model kulaklığına göz atmanızı öneririz. Multi connect özelliği sayesinde iki ayrı cihaza aynı anda bağlanabilen JBL kulaklık ile bir cihazda video izlerken diğer cihazdan arama geldiğinde kolaylıkla diğer cihaza geçiş yapabilir, işiniz bittiğinde ise ilk cihaza geri dönebilirsiniz. Pure bass özelliğiyle müzik dinleme keyfini maksimumda yaşamanıza olanak tanıyan ve Bluetooth 5.0 teknolojisine sahip olan JBL Tune 510BT kulaklık modeli, yalnızca 5 dakika süren hızlı şarj seçeneği ile 2 saat pil ömrü sağlayabiliyor. Şarjını tam doldurduğunuzda ise 40 saate kadar kesintisiz kullanılabiliyor.

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3. "Kulaklığım tarzımı bozmasın." diyorsanız Sennheiser!

"Takacağım kulaklık saçımı bozmasın." diye düşünüyorsanız ses teknolojileri dendiğinde akla ilk gelen markalardan Sennheiser'ın CX 350BT adını verdiği kulaklık modeli sizin için harika bir alternatif. Kulak içi modeldeki ürün, gelişmiş Bluetooth 5.0 teknolojisi sayesinde cihaza sorunsuz bir şekilde bağlanmanıza olanak tanıyor. Aynı anda iki cihaza bağlanabilen kulaklık, 10 saatlik batarya ömrü ile kesinti problemi yaşamadan görüşme yapmanızı sağlıyor. Üzerindeki kontrol panelinde bulunan 4 butondan biriyle cihazın kişisel asistanına bağlanabilir, diğer butonlarla aramaları ve müziği kontrol edebilirsiniz. Online görüşme ve toplantılarınız için çok yönlü bir kulaklığa ihtiyacınız varsa daha birçok özelliği olan bu kulaklığa şans vermenizi öneririz.

4. Logitech'ten kaliteli bir görüntü!

Sıklıkla online görüşmelere katılıyor ve bu görüşmelerde görüntünüzü en net şekilde aktarmak istiyorsanız Logitech C920 HD PRO Web Kamerası sizin için en iyi seçeneklerden biri. 1080p ve 720p video kayıt çözünürlüğü bulunan webcam, geniş bir görüş alanına sahip. Ürün, otomatik HD ışık düzeltme özelliği ve RightLight 2 teknolojisi sayesinde loş ortamlarda bile aydınlatma koşullarına uyum sağlayarak aydınlık ve kontrastlı bir görüntü sunuyor. Full HD cam mercek ve üstün otomatik odaklanma özellikleri ile konferans görüşmelerinde keskin ve net görüntüler yakalayabilen C920 HD PRO, iki tarafında bulunan mikrofonları sayesinde daha geniş açılardan daha gerçekçi sesler yakalıyor.

5. Geniş ekranda görüntü kaydedebilen bir kamera!

Online görüşme, toplantı ve eğitimlerinizde kaliteli bir görüntü için tercih edebileceğiniz bir diğer webcam alternatifi Microsoft LifeCam HD-3000. Zarif tasarımıyla göz dolduran ve kolayca takılabilen Microsoft kamera, TrueColor teknolojisi ile yeterli ışık olmayan ortamlarda bile canlı ve net bir görüntü aktarmanızı sağlıyor. 720p video kaydı yapabilen model, sahip olduğu ses yalıtımlı mikrofonu ile sesinizi karşı tarafa net bir şekilde aktarıyor. Skype onaylı kamera, 16:9 formatı ile geniş ekranda görüntü kaydetmenize imkan tanıyor. Yani Microsoft ile cam gibi bir görüntüye hazır olun!

6. Dengeli bir ışık her şey demek!

Online toplantılarda iyi bir görüntü sunmak için çok iyi bir ışıklandırmaya ihtiyacınız var. Bu sebeple sosyal medya yayıncılarının dengeli bir ışık elde etmek için sıklıkla kullandığı masa üstü ışığına göz atın deriz. Üçlü ayakları sayesinde kullanacağınız zemine kolaylıkla yerleştirebileceğiniz masa üstü ışık modelinin üzerinde ayrıca bir telefon tutucusu bulunuyor. 60 beyaz, 60 gün ışığı olmak üzere toplam 120 adet LED ampulü bulunan model; 3500 lümen gücünde ışık sağlıyor. Ayarlanabilir ışığı sayesinde ürünü dilediğiniz güçte kullanabilir, en loş ortamlarda bile aydınlık bir görüntü elde edebilirsiniz.

7. Çok amaçlı bir ışık ile hem toplantı hem video çekimi yapabilirsiniz

Online görüşmelerin yanı sıra video çekimlerinde de kullanabileceğiniz bir ışık modeli arıyorsanız tercihinizi birçok farklı aparata sahip olan bu üründen yana kullanabilirsiniz. 2.10 santimlik ayarlanabilir tripodu sayesinde dilediğiniz yükseklikten aydınlatma sağlamanıza olanak tanıyan ürünü uygun bir yere yerleştirerek online görüşmelerinizde iyi bir ışık elde edebilirsiniz. Yaylı telefon tutacağı sayesinde bir telefon tripodu olarak da kullanabileceğiniz model ile harika çekimler yapabilir, online görüşme ve toplantılarınız esnasında karşı tarafta güzel bir izlenim yaratabilirsiniz. Işıltınızla fark yaratmak istiyorsanız ihtiyacınız olan aydınlık işte burada!

8. Evinizin dilediğiniz köşesinden kablosuz ağa bağlanın

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Görüşmenizde ses ve görüntünün kaliteli olması için sağlam bir internet bağlantınızın olması gerekiyor. Bağlantı kopmaları yaşamamak için kablosuz ağ menzilinizi genişletecek sinyal güçlendiricilerden yardım alabilirsiniz. Tercih edebileceğiniz en iyi sinyal güçlendiricilerden biri ise TP-LINK TL-WA854RE modeli. Son derece kolay bir kullanıma sahip olan cihazı ağınıza eklemek için modemin ve sinyal güçlendiricinin üzerinde bulunan WPS tuşuna basın ve kurulumu tamamlayın. 300 Mbps hızında kablosuz ağ desteği sunan sinyal güçlendiriciyi yerleştireceğiniz en uygun konumu bulmak için cihazın üzerindeki akıllı sinyal ışıklarından faydalanabilirsiniz. İşte yüksek hıza ulaşmak bu kadar basit!

9. Online görüşmelerde renk ve kıyafet seçimi önemli!

Toplantılar sanal olsa da şık görünmek her zaman çok önemli. Beyaz ve soluk renklerdense mavi tonlardaki kıyafetleri tercih ederek görüştüğünüz kişilere pozitif bir enerji aktarabilir, yüz hatlarınızın daha net görünmesini sağlayabilirsiniz. Online görüşmelerinizde tercih edebileceğiniz gömlek ise Armoni Kadın Buzmavisi Gömlek olabilir. Son derece sade bir tasarıma sahip olan gömleği siyah bir etek veya pantolonla kombinleyerek toplantı ortamına uygun bir görünüm elde edebilirsiniz. Online görüşmelerde bile kusursuz bir kombin yapmanın öz güveninize olumlu yönde etki edeceğini hatırlatalım. Ofiste değilsiniz diye tarzınızdan ödün verecek değilsiniz!

10. Beyleri böyle alalım!

Uzaktan çalışan ve bol bol online toplantılara katılan beyler için önerimiz ise D'S Damat markasının slim fit kesimli, mavi renkteki oxford gömleği. Farklı iplikler kullanılarak dokunan ve üç boyutlu görünen özel kumaşı ile size rahat olduğu kadar şık bir stil kazandıracak gömlek, online görüşmeleriniz için kurtarıcı bir parça. Ürün, pastel mavi rengiyle yüz hatlarınızın daha belirgin hale gelmesine ve görüşme yaptığınız kişilere pozitif enerji aktarmanıza yardımcı olacak. D'S Damat imzalı gömleği dilediğiniz bir kumaş pantolon veya jeanle kombinleyerek şık bir görünüm yakalayabilirsiniz.