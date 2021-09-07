OnlyFans’a katıldı! Kazandığı parayla öyle bir şey yaptı ki herkes şaşırdı

Uzun bir süre hastanede sekreterlik yaparak hayatını devam ettiren Nicole Desmond, OnlyFans kazancı sayesinde annesinin kanser tedavisindeki masrafları karşılıyor. Instagram’da 326 bin takipçisi bulunan Desmond, abonelik sitesiyle tanışmasıyla hayatının tamamen değiştiğini söyledi. İlk başlarda çocuklarına daha iyi bir yaşam sağlamak için OnlyFans’a katıldığını ifade eden Desmond, sonrasında ise annesine yardım etmeye başladı. Desmond, OnlyFans sitesine katıldıktan yaklaşık 2 ay sonra annesi Patty’ye karaciğer ve akciğerine yayılan 4. evre kolon kanseri teşhisi konuldu. Ekim 2019'da teşhis konan ve 2020'nin çoğunu pandemi nedeniyle yalnız tedavi görerek geçiren Patty, şimdi kızı ve 16 ve dokuz yaşlarındaki torunlarının yanına taşındı.

“ANNEMİ SORUYORLAR”

OnlyFans’la ilgili haberleri gördükten sonra kendisine ait bir hesap oluşturduğunu ifade eden Desmond, takipçilerinin annesinin sağlık sorunundan haberdar olduğunu da ifade etti. Hesabında kimi zaman insanların farkındalık kazanması için kanser ve tedavisinden de söz ediyor. Bu farkındalık çalışmasının dönüşlerinin iyi olduğunu belirten Desmond, “Hayranlarım annemi biliyor. Her zaman onun sağlık durumu hakkında bana soru soruyorlar” dedi.



