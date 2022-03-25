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OnlyFans fenomeni çocukluğunu anlattı! Aylık kazancı dudak uçuklattı: Evsizdim, hiç param yoktu

25.03.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filipinli OnlyFans modeli Cj Miles, zor geçen çocukluk günlerinden ve OnlyFans hesabını açmaya karar verme sürecinden bahsetti. 13 yaşında evsiz kaldığını ve bir çağrı merkezinde çalışmaya başladığını dile getiren fenomenin şimdilerdeki aylık kazancı dudak uçuklattı.

OnlyFans fenomeni çocukluğunu anlattı! Aylık kazancı dudak uçuklattı: Evsizdim, hiç param yoktu

Eski bir çağrı merkezi çalışanı, OnlyFans sayesinde popüler olduktan sonra tüm ailesini geçindirmeye yetecek olan servete kavuşma hikayesini anlattı. Çocukluk döneminde ailesinin çok fakir olması nedeniyle evsiz kaldıklarını söyleyen Miles, okul arkadaşlarının kanepelerinde ve uzun bir sürede yurtta kaldı. Ailesini geçindirmek için üniversite okumaya karar veren Miles, OnlyFans kariyeri sayesinde aylık kazancının 10 katına çıktığını ifade etti.

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“ARTIK BANA YARDIM EDEN ASİSTANLARIM VAR”

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Holly Randall'ın Filtrelenmemiş podcast'inde hikayesini paylaşan Miles, üniversite eğitiminden sonra bir odada 12 kişinin yaşadığı yurtta 8 yıl boyunca kaldığını ve günlük ücreti oldukça düşük olan bir işte çalışmaya başladığını söyledi. Üniversite bilgisayar mühendisliği bölümünü bitirdiğini ifade eden Miles, “Programlama dilleriyle web sitesi yapmayı biliyorum. Ancak akademik yeteneğime rağmen bir çağrı merkezinde zar zor iş bulabildim. Filipinler’den ayrılmak istedim çünkü ayda 100 dolar kazanıyordum. 8 yıl boyunca bir yurtta 12 kızla ranzalarda yaşadım” dedi.

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Amerikalı patronu sayesinde Filipinlerde ayrılarak Amerika Birleşik Devletleri’ne taşındığını ifade eden Miles, “Bir arkadaşım sayesinde OnlyFans’ı keşfettim. Hesabım o kadar çok büyüdü ki artık bana yardım eden asistanlarım var” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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