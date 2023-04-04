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OnlyFans fenomeni hayranlarına yaptığı teklifle şaşkına çevirdi! “Her gün bir hayranımla cinsel ilişki...”

04.04.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulaması üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satarak ayda 200 bin dolar (yaklaşık 3milyon 844 bin TL) kazanan fenomen Stella Barey son teklifiyle herkesi şaşkına çevirdi. Amerika Birleşik Devletleri’nde bir tura çıkacağını söyleyen fenomen isim her gün bir hayranıyla birlikte olmayı vadetti.

OnlyFans fenomeni hayranlarına yaptığı teklifle şaşkına çevirdi! “Her gün bir hayranımla cinsel ilişki...”

OnlyFans fenomeni Stella Barey, ABD’de de hayranlarına özel bir tur planladığını söyleyerek herkesi şaşkına çevirdi. Los Angeles’ta yaşayan fenomen isim ABD’nin her eyaletinde bir hayranıyla cinsel ilişkiye girmek istediğini ve görünüşe aldırış etmediğini dile getirdi.

HAYRANLARINA TEŞEKKÜR EDECEK

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24 yaşındaki fenomen isim TikTok’taki 600 bin takipçisi ve OnlyFans’taki yüz binlerce abonesine teşekkür etmek için ABD’nin her eyaletini kapsayacak bir tur planladığını açıkladı. Iced Coffee Hour Podcast'inde hayranlarından bahseden Barney, “Onlar benim için büyük bir ilham kaynağı, benden çok daha çılgınlar ve bana gerçekten mükemmel bir yol gösteriyorlar.” dedi.

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Hayranlarına teşekkür etmek için hazırladığı planın detaylarını anlatan Barney, “Bunun mümkün olup olmayacağını bilmiyorum ama 50 eyalette bir tur yapmak çok isterim” diye konuştu.

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cinsel ilişki OnlyFans

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