OnlyFans fenomeni hayranlarına yaptığı teklifle şaşkına çevirdi! “Her gün bir hayranımla cinsel ilişki...”

OnlyFans fenomeni Stella Barey, ABD’de de hayranlarına özel bir tur planladığını söyleyerek herkesi şaşkına çevirdi. Los Angeles’ta yaşayan fenomen isim ABD’nin her eyaletinde bir hayranıyla cinsel ilişkiye girmek istediğini ve görünüşe aldırış etmediğini dile getirdi.

HAYRANLARINA TEŞEKKÜR EDECEK

24 yaşındaki fenomen isim TikTok’taki 600 bin takipçisi ve OnlyFans’taki yüz binlerce abonesine teşekkür etmek için ABD’nin her eyaletini kapsayacak bir tur planladığını açıkladı. Iced Coffee Hour Podcast'inde hayranlarından bahseden Barney, “Onlar benim için büyük bir ilham kaynağı, benden çok daha çılgınlar ve bana gerçekten mükemmel bir yol gösteriyorlar.” dedi.

Hayranlarına teşekkür etmek için hazırladığı planın detaylarını anlatan Barney, “Bunun mümkün olup olmayacağını bilmiyorum ama 50 eyalette bir tur yapmak çok isterim” diye konuştu.