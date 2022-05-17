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  4. OnlyFans modelinden herkesi şaşırtan açıklamada! “Polisler yakaladı ama dışarıda cinsel ilişkiyi seviyorum”

OnlyFans modelinden herkesi şaşırtan açıklamada! “Polisler yakaladı ama dışarıda cinsel ilişkiyi seviyorum”

17.05.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans modeli Crystal Foster, yeni aşkının ismini paylaşmamasına rağmen özel hayatından detayları takipçilerine sunuyor. İngiltere’de halka açık bir alanda cinsel ilişkiye girerken polislere yakalandıklarını söyleyen Foster, “Açık havada flört etmeye bağımlıyım” dedi.

OnlyFans modelinden herkesi şaşırtan açıklamada! “Polisler yakaladı ama dışarıda cinsel ilişkiyi seviyorum”

Sosyal medyada Little Miss Loon ismiyle bilinen Crystal Foster, aşk hayatına dair verdiği detaylarla dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı. Standart bir ilişki yaşamadığını ve toplumsal olarak tabuları alt üst etmekten hoşlandığını dile getiren Foster, “Mümkün olduğunca kendim olmaya çalışıyorum. Özellikle ikili ilişkilerimde belirlenen kuralların dışında hareket etmeyi seviyorum. Çiftlerin belirli kalıplarda kalmaması gerekiyor” dedi.

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“DİĞER ÇİFTLERİ GÖRÜYORUM”

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Londra sokaklarında cinsel birliktelik yaşayan çiftleri gördüğünden söz eden Foster, “Ne zaman bir çift görsem hemen erkek arkadaşıma mesaj atıyorum. Ancak bir keresinde kamuya açık bir alanda erkek arkadaşımla birliktelik yaşarken polise yakalanmıştık. Yarattığı korkuya rağmen bunu yapmaya devam edeceğim. Polisler yakaladı ama dışarıda cinsel ilişkiyi seviyorum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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