HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. OnlyFans tepkiler üzerine cinsel içerikleri yasaklama kararını askıya aldı

OnlyFans tepkiler üzerine cinsel içerikleri yasaklama kararını askıya aldı

17.09.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere merkezli yetişkinlere özel içerik paylaşılan OnlyFans sitesi ve uygulaması, kullanıcılarından aldığı yaygın tepkinin ardından, içerik üretimine dair politika değişikiliklerini askıya aldığını duyurdu. Şirket seks işçilerinin içerik üretmesini engelleyeceğini açıklamıştı.

OnlyFans tepkiler üzerine cinsel içerikleri yasaklama kararını askıya aldı

İngiltere merkezli, yetişkinlere özel içerik paylaşılan OnlyFans sitesi ve uygulaması, kullanıcılarından aldığı yaygın tepkinin ardından, içerik üretimine dair politika değişikiliklerini askıya aldığını duyurdu.

Abonelik usülüyle çalışan şirket, geçen hafta Ekim ayından itibaren cinsel içerikli tüm fotoğraf ve videoları engelleyeceğini açıklamıştı.

Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada "1 Ekim için planlanan politika değişikliğinin askıya alındığı" belirtil.di.

Politika değişikliğinin tamamen iptal edilip edilmediği net değil.

OnlyFans "Tüm yaratıcılar için bir yuva sağlamaya devam edeceklerini" belirtirken, "Seslerini duyuran herkese teşekkür ederiz." denildi.

https://twitter.com/OnlyFans/status/1430499277302816773

Şirket, içerik üreticilerine kısa sürede bir e-posta yollanacağını da belirtti.

Londra'daki bir OnlyFans içerik üreticisi, duyuruyu memnuniyetle karşıladığını, ancak içeriklerine yeni platformlar bulanların dönmeyebileceğini söyledi.

"Platforma bağımlı olan seks işçileri için kısa vadede iyi bir haber. Bunun OnlyFans'in seks işçilerine desteği ve haklarını savunmasındaki çabalarında artışın başlangıcı olarak görmek istiyorum. Ancak yaşanan kaygı yüzünden çok sayıda modelin diğer platformlara taşındığını düşünüyorum" dedi.

OnlyFans, içerik üreticilerine ödenen paranın yüzde 20'sini alarak kazanç sağlıyor.

Platform, geçen yıl Mayıs ayında Covid önlemleri sırasında içerik üreticilerinde yüzde 75 artış olduğunu açıklamıştı.

BBC'nin Haziran ayında yürüttüğü bir araştırma OnlyFans sitesinin, çocukların cinsel içerikli videolar çekip satmasının önüne geçmekte yetersiz kaldığını ortaya koymuştu.

18 yaş altındaki kişilerin sahte kimlikle hesap açabildiği görülürken, polis yetkilileri bir defasında büyük annesinin pasaportuyla hesap oluşturan 14 yaşındaki bir kişiye rastladıklarını açıklamıştı.

OnlyFans ise yaş doğrulama sistemlerinin sektör standartlarının üzerinde olduğunu savunmuştu.

OnlyFans'te farklı içerik türleri olsa da bu site en çok pornografiyle anılıyor ve kullanıcıların 18 yaş üzeri olması gerekiyor.

Pandemi döneminde insanların evlerinde kapalı kalması, OnlyFans'in büyümesini hızlandırdı.

Sosyal medya platformu 2019'daki büyüklüğünün 10 katına ulaştı ve bugün 120 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor.

Bazı içerik üreticileri platform sayesinde milyoner olurken çoğu kişi için bu site pandemi döneminde geçinmelerini sağlayan bir can simidi görevini gördü.

OnlyFans tepkiler üzerine cinsel içerikleri yasaklama kararını askıya aldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mezarlıkta tüyler ürperten görüntü! Taşların arasından çıktıMezarlıkta tüyler ürperten görüntü! Taşların arasından çıktı
Aşıda tespit edildi: Yüzen Beyaz unsur! Sayı artıyorAşıda tespit edildi: Yüzen Beyaz unsur! Sayı artıyor
Getir Avrupa’da çok daha hızlı yayılıyorGetir Avrupa’da çok daha hızlı yayılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tüyler ürperten görüntü! Mezar taşları arasından saçlar çıktı

Tüyler ürperten görüntü! Mezar taşları arasından saçlar çıktı

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

Mutfakta karşılaştı, dehşeti yaşadı!

Mutfakta karşılaştı, dehşeti yaşadı!

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

İngiltere, Türkiye'yi listeden çıkarıyor

İngiltere, Türkiye'yi listeden çıkarıyor

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kovasını alan sahile koştu! Kıyıya vurdular

Kovasını alan sahile koştu! Kıyıya vurdular

İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Yapılacak bir şey yok

İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Yapılacak bir şey yok

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.