Onu kulağı kesik halde gören herkes aynı soruyu sordu! Teröristin merak uyandıran görüntüsü: Hem utanç verici hem aşağılayıcı

Moskova'da konser salonunu basan teröristlerin korkunç görüntüleri yankı uyandırmaya devam ediyor. Bu sırada teröristlerin mahkemedeki sorgusu da başladı. Teröristlerden birinin kulağında bandajla mahkemeye geldiği görüntüler dikkat çekti.

"ESKİ BİR TEKNİK"

Teröristin kulağının neden kesik olduğu merak uyandırırken nedeni Rus basınında çıkan haberlerde yer buldu. NTV'nin aktardığına göre Moskovsky Komsomolets gazetesine konuşan bir askeri uzman bu durumun eski bir sorgu tekniği olduğunu belirtti.

"Bu yöntemle birlikte suçlular hızlıca konuşturulur. Bunu yapması elbette kolay değil, özel bir eğitim almanız gerekiyor. Böyle durumlarda teröristlere yönelik insan hakları daha önemsiz bir hal alıyor.

"ONLAR İÇİN ANLAMI ÇOK BÜYÜK"

IŞİD gibi terör grupları açısından farklı bir durum daha var. Radikal gruplar için kulak kesmenin anlamı çok büyük. Onlar için hem utanç verici hem de aşağılayıcı bir durum. Birçoğu kulakları kesildiği zaman 'şehit' olmayacaklarına inanıyorlar. Dolayısıyla sembolik anlamı da bu."

Öte yandan bu tür bir organ eksikliği için Diyanet'in yorumu şöyle: İslâm'da, insanın doğuştan getirdiği özellik ve şeklinin değiştirilmesi ve bu amaçla yapılacak her türlü estetik ve tıbbî müdahale hoş karşılanmamış; fıtratı bozmayı hedef alan müdahaleler olarak kabul edilmiştir. Hastalık sebebiyle saçları dökülenler, kaza sonucu burun, kulak, göz gibi organlarını kaybedenler veya vücudunda doğuştan yada sonradan meydana gelen şekil bozuklukları bulunanların estetik ameliyat yaptırmaları bir tür tedavi olup, fıtratı bozmak kapsamında değerlendirilemez.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





