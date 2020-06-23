Onu nasıl unutabilirsiniz?

Unutmak; insanlığın üstesinden gelemediği, üzerinde otorite kuramadığı nadir davranışlardan biri. Özellikle de unutmamız gereken kişi belki aylarımızı, belki yıllarımızı paylaştığımız eski sevgili olunca işler hepten karışıyor. Her şeyden önce aklınızda bulunması gereken en önemli şey, en kıymetli kişinin kendiniz olduğudur. Kimse olmazsa olmazınız değil. Siz kendiniz için varsınız. Mutluluğunuzu başka kişilere değil sadece kendinize bağlayın. Birini Unutmanın Yolları 1. Değersiz hissetme psikolojisinden kurtulun Terk edildiğiniz için kendinizi değersiz hissetmeniz size hiçbir şey kazandırmaz. Eskisinden daha güçlü görünüp kendinize olan güveninizi korumaya devam etmelisiniz. Güçsüz ve çaresiz gözükmek insanlar karşısındaki saygınızı düşürür. Kendinizi eve kapatmayın. Silkinin ve kendinize gelin, hayat devam ediyor. 2. Eski sevgiliden arkadaş olmaz Eski sevgiliyi unutmak için yapılması gerekenler için çok alternatif olsa da yapılmaması gereken ilk şey onunla arkadaş kalmaktır. Arkadaş kalalım safsatası ancak dizilerde olur. Arkadaş kalmak acınızı tazelemekten başka bir işe yaramaz. Size arkadaşça yapılan tepkileri yanlış yerlere çekmeniz sonucunda aklınızda kopan fırtınalar sizi büyük bir boşluğa iter. Ayrılırken arkadaş kalalım teklifini kibarca "benim yeterince arkadaşım var" diyerek reddebilirsiniz.

3. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur Ayrıldıktan sonra mümkünse onu hiç görmemeye çalışın. Sosyal medyada görmemek için engelleyin, gerekirse onu görmemek için arkadaş ortamınızı dahi değiştirin. Eski sevgiliyi unutmak onun varlığını unutmaktan geçer. Bunu da ancak görmeden, duymadan, haberini almadan yapabilirsiniz. 4. Ondan arta kalan her şeyi elden çıkartın Eski sevgiliyi unutmak ne kadar sürer sorusu aklınıza takılıyor ise bu süreyi kısaltmanın en basit yolu ondan artan kalan her şeyi maziye gömmektir. İster atın, ister birine verin. Ama eğer ağır bir ayrılık çekiyorsanız ondan arta kalan tüm eşyaları, aldığınız tüm hediyeleri elden çıkartın. Çöpe atmak yerine ihtiyaç sahiplerine vermek sizi vicdanen daha rahat hissettirir, en azından sayenizde birkaç insan mutlu olur. 5. Ona ulaşmanızı sağlayacak her yolu kapatın Her şeyden önce numarasını silin. Mesajlarınızı, arama kayıtlarını, sohbet uygulamalarındaki konuşma geçmişinizi silin. Etkileşim halinde olduğunuz her sosyal medya platformundan engelleyin. Kısaca bu ilişkiyi kafanızda kesin olarak bitirdiyseniz onun size, sizin ona ulaşabileceği tüm yolları kapatın.