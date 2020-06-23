Onu nasıl unutabilirsiniz?

Unutmak; insanlığın üstesinden gelemediği, üzerinde otorite kuramadığı nadir davranışlardan biri. Özellikle de unutmamız gereken kişi belki aylarımızı, belki yıllarımızı paylaştığımız eski sevgili olunca işler hepten karışıyor. Her şeyden önce aklınızda bulunması gereken en önemli şey, en kıymetli kişinin kendiniz olduğudur. Kimse olmazsa olmazınız değil. Siz kendiniz için varsınız. Mutluluğunuzu başka kişilere değil sadece kendinize bağlayın.
Terk edildiğiniz için kendinizi değersiz hissetmeniz size hiçbir şey kazandırmaz. Eskisinden daha güçlü görünüp kendinize olan güveninizi korumaya devam etmelisiniz. Güçsüz ve çaresiz gözükmek insanlar karşısındaki saygınızı düşürür. Kendinizi eve kapatmayın. Silkinin ve kendinize gelin, hayat devam ediyor.
Eski sevgiliyi unutmak için yapılması gerekenler için çok alternatif olsa da yapılmaması gereken ilk şey onunla arkadaş kalmaktır. Arkadaş kalalım safsatası ancak dizilerde olur. Arkadaş kalmak acınızı tazelemekten başka bir işe yaramaz. Size arkadaşça yapılan tepkileri yanlış yerlere çekmeniz sonucunda aklınızda kopan fırtınalar sizi büyük bir boşluğa iter. Ayrılırken arkadaş kalalım teklifini kibarca "benim yeterince arkadaşım var" diyerek reddebilirsiniz.
Ayrıldıktan sonra mümkünse onu hiç görmemeye çalışın. Sosyal medyada görmemek için engelleyin, gerekirse onu görmemek için arkadaş ortamınızı dahi değiştirin. Eski sevgiliyi unutmak onun varlığını unutmaktan geçer. Bunu da ancak görmeden, duymadan, haberini almadan yapabilirsiniz.
Eski sevgiliyi unutmak ne kadar sürer sorusu aklınıza takılıyor ise bu süreyi kısaltmanın en basit yolu ondan artan kalan her şeyi maziye gömmektir. İster atın, ister birine verin. Ama eğer ağır bir ayrılık çekiyorsanız ondan arta kalan tüm eşyaları, aldığınız tüm hediyeleri elden çıkartın. Çöpe atmak yerine ihtiyaç sahiplerine vermek sizi vicdanen daha rahat hissettirir, en azından sayenizde birkaç insan mutlu olur.
Her şeyden önce numarasını silin. Mesajlarınızı, arama kayıtlarını, sohbet uygulamalarındaki konuşma geçmişinizi silin. Etkileşim halinde olduğunuz her sosyal medya platformundan engelleyin. Kısaca bu ilişkiyi kafanızda kesin olarak bitirdiyseniz onun size, sizin ona ulaşabileceği tüm yolları kapatın.
Uzun zamandır istediğiniz ama bir türlü fırsat bulamadığınız o aşçılık kursuna yazılın mesela. Sizi dünyadan kopartıp başka alemlere daldıracak kitaplar okuyun. Araştırmalar yapın, yazın, çizin, kendinizi geliştirin ve bir bakmışsınız ki unuttuğunuzu bile unutmuşsunuz.
Arkadaşlarınızla çıkın, gezin, dolaşın. Hem artık zırt pırt arayıp neredesin, hadi artık eve, saatten haberin var mı gibi sitem dolu sorularla baş etmek zorunda değilsiniz. Eğlenmek deyince ilk aklınıza ne geliyorsa onu yapın. İster kendinizi alışverişe atın, ister lunaparka. Ama gerçekten eğlenmenizi sağlayacak, kafanızı dağıtacak şeyler yapın.
Aynaya baktığınızda halinizden pek memnun değilseniz tarzını değiştirmeye ne dersiniz? İlk iş kuaföre gidip yepyeni bir saç stili yaptırmak. Daha sonra giyim tarzınızı da değiştirebilirsiniz. Böylelikle kafanızı dağıtma fırsatı da bulmuş olursunuz. Göreceksiniz yeni siz, yeni başlangıçlara yelken açacak.
Yataktan uyumak haricinde uzak durun. Gün ortasında, uyumak haricinde girdiğiniz yatağınız sizi eski düşüncelere sürükleyip mutsuzluğa çeker. Belli bir süre duygusal aşk şarkılarına ara verin. Aşk filmleri de sizin için bir müddet yasaklılar listesinde.
Ne demişler "çivi çiviyi söker." Eski sevgiliyi unutmanın en kolay yolu yeni sevgili edinmektir. Ama burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta şu ki; hayatınıza girecek kişinin sizi gerçekten önemseyen, seven ve sizin de ona karşı aynı duyguları beslediğiniz bir kişi olmasıdır.
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