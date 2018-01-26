KADIN

Onu yedi... Hem idrarı hem sütü pembe akmaya başladı

Onu yedi... Hem idrarı hem sütü pembe akmaya başladı

Onu yedi... Hem idrarı hem sütü pembe akmaya başladı

16 aylık oğlunun daha fazla süte ihtiyacı olduğunu düşünen ve sütü artırdığı gerekçesiyle pancar yiyen Avustralya'lı kadın işi fazla abarttı. Hem sütü hem de idrarı pembe olmaya başlayan kadın, sütünden ve idrarından kan aktığını düşünerek yaşadığı durumu panikle Facebook'ta paylaştı.

Hem sütünden hem de idrarından kan aktığını düşünen kadın soluğu doktor yerine Facebook'ta aldı. Neyse ki düşündüğü gibi olmadı...

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Facebook'ta kadına yardımcı olan kullanıcılardan biri kadına en son ne yediğini sordu. Gün boyu pancar tükettiğini söyleyen annenin sütü, idrarı hatta bebeğinin idrarı bile pembe akmaya başladı.

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İlk önce pancarı salatasının içinde tüketen daha sonra suyunu sıkıp içen kadına Facebook kullanıcıları, renk değişiminin pancardan kaynaklandğını söylediler. Sağdığı sütün tadına da bakan anne, sütün çok tatlı olduğunu ancak ilk tadını bilmediği için bir karşılaştırma yapamadığını söyledi.

Kadın sütünün ve idrarının ertesi gün normal renge döndüğünü, kendisine yardımcı olanlara minnettar olduğunu ifade etti.

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Pancar bitkisinin içinde renk verici çeşitli maddeler bulunur. Bu maddeler karotenoidler ve flavanoidler olarak bilinen fitokimyasal maddelerdir. Bunlar renk verici maddelerdir. Bilindiği gibi pancarın hem kök kısmı hem de yaprakları koyu kırmızı renktedir. Pancar yiyenlerin genellikle %10-15’inin idrarlarında renk değişikliği olur. Bu kişiler renk veren maddeleri idrar yolu ile vücuttan atarlar.

Anne sütünü değiştiren diğer sebzeler arasında havuç, kabak, balkabağı, yeşil yapraklı sebzeler ve konsantre renkli diğer gıdalardır.

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