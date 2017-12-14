4 Adımda Anne Sütü Mucizesi ve Beslenmenin Önemi

Hamilelikle başlayan ve 2 yaşın sonuna kadar devam eden süreç, çocuk gelişiminde tahmin ettiğimizden daha büyük bir öneme sahip. Doğum sonrası bebek için uzmanların onayladığı tavsiye Dünya Sağlık Örgütü’ne ait. Bu görüşe göre bebeğe ilk 6 ay yalnızca anne sütü verilmeli. İki yaşına gelene kadar ise ek besinlerle birlikte anne sütüne devam edilmelidir.

Fiziksel Gelişim

Bebekler çok hızlı bir şekilde büyürler. Hücreleri sürekli olarak yenilenir, artar ve ilk 1 yılda doğum kilolarını üçe katlayarak aylık olarak ortalama 2 cm. uzarlar. Bu süreçte onların beslenmesindeki tercihleriniz, hayat boyu sağlıklı bir bedene sahip olmaları için büyük rol oynayacaktır. Eğer emzirmenize mani olacak bir durum yoksa ilk 6 ay sadece anne sütüyle bebeğinizi besleyerek fiziksel gelişimine katkıda bulunabilirsiniz.

Zihinsel Gelişim

Bebeklerin 2 yaşına kadar beyinlerinin büyüklüğü 3’e katlanır ve 3 yaşından önce yaklaşık 900 kelime öğrenmiş olurlar. Bu rakamlar şaşırtıcı görünse de gerçek. Dinledikleri kitapları, öyküleri, şarkıları ve anlattıklarınızın büyük bir kısmını aslında anlıyorlardır. Bu nedenle bebeğinizin zihinsel gelişimi için yaşına uygun doğru bir beslenme modeliniz olmalı. Gıdalarını uygun şekilde seçerek onların zihinsel kapasitelerini artırmanız mümkün.

Bağışıklık

Vücudumuzun direnç sistemini ayağa kaldırmak anlamına gelen bağışıklık, sağlıklı beslenme, spor ve temiz hava ile daha güçlü hale gelir. Çocuklarda görülebilecek olan mevsim geçişi rahatsızlıklarını aşmak ya da hafif atlatmak için de bağışıklık sistemini güçlendirmeli ve daha ilk günlerden itibaren bunun alt yapısını hazırlamalısınız. Bunun için emzirmeden ek gıdaya uzanan süreci fazlasıyla önemsemelisiniz.

Sağlıklı Bir Beden

Hamilelik dönemindeki ve bebeğin dünyaya geldikten sonra ilk aylarındaki beslenme, aşırı kilo alımını ve obeziteyi engellemek için önem taşır. Şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve damar tıkanıklığına yol açan obeziteyi önlemek için özellikle ilk 6 ay sadece anne sütü, ilk 1 yıl ise anne sütüyle birlikte ek gıdalarla bebeğinizi beslemelisiniz. Bu beslenme bebeklerin ileride %25 obez olma ihtimalini azaltır.

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