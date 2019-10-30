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Önüne çıkan patpata çarpmamak için ırmağa uçtu: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 11:10 | Son Güncelleme

Samsun’da sollama yaptığı sırada önüne çıkan patpata çarpmamak için direksiyonu kırarak manevra yapıp aracıyla ırmağa uçan genç hayatını kaybetti.Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Doğal Yaşam Parkı Muscalı yolu üzerinde dün akşam meydana geldi.

Önüne çıkan patpata çarpmamak için ırmağa uçtu: 1 ölü

Samsun’da sollama yaptığı sırada önüne çıkan patpata çarpmamak için direksiyonu kırarak manevra yapıp aracıyla ırmağa uçan genç hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Doğal Yaşam Parkı Muscalı yolu üzerinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önündeki aracı sollamak isteyen Zafer Akbaş (24) önüne çıkan ve ışık tertibatları bulunmayan patpat diye adlandırılan tarım aracına çarpmamak için direksiyonu kırdı ve yoldan çıkarak bariyere ve ağaçlara çarpıp ırmağa uçtu. Kazada yaralanan Zafer Akbaş, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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