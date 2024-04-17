Onursal Adıgüzel'in eşi Çekmeköy Belediyesi'ne başkan yardımcısı olarak atandı iddiası! Gündem olan iddiaya açıklama geldi

Yerel seçimlerde İstanbul'un Ataşehir ilçesinin yeni belediye başkanı Onursal Adıgüzel olmuştu. Adıgüzel'in adı göreve gelmesinin ardından dikkat çeken bir iddiayla gündem oldu. Adıgüzel'in eşi Elif Duygu Adıgüzel’in CHP'nin yönettiği Çekmeköy Belediyesi’nde başkan yardımcısı olarak atandığı iddia edildi.

AÇIKLAMA GELDİ

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez sosyal medyadan yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı. Çerkez şu açıklamayı yaptı:

"Bazı sosyal medya platformları ve internet sitelerinde dolaşımda olan haberlerde, 'Ataşehir Belediye Başkanı Sn. Onursal Adıgüzel’in eşi Sn. Elif Duygu Adıgüzel’in Çekmeköy Belediyesi’ne başkan yardımcısı olarak atandığı' yönünde iddialar bulunmaktadır. Bahse konu atama iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kamuoyuna Duyuru:



Bazı sosyal medya platformları ve internet sitelerinde dolaşımda olan haberlerde, "Ataşehir Belediye Başkanı Sn. Onursal Adıgüzel’in eşi Sn. Duygu Övür Adıgüzel'in Çekmeköy Belediyesi’ne başkan yardımcısı olarak atandığı" yönünde iddialar bulunmaktadır. Bahse… — Orhan Çerkez (@orhancerkeztr) April 17, 2024







