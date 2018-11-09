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Opera Android uygulaması güncellendi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.11.2018 10:19 | Son Güncelleme

Opera Android uygulaması bugün yeni özellikler ile güncellendi. Güncellenen Opera Android uygulaması sayesinde çerez diyalog kutuları artık engellenebiliyor. İşte güncellemenin detayları.

Opera Android uygulaması güncellendi!

Tarayıcı cephesinde işler git gide kızışmaya devam ediyor. Masaüstünde olan bu savaş, mobil cihazların yaygınlaşması ve kullanım oranlarında masaüstünü geçmesi ile mobile kaymıştı. Chrome ve Firefox‘un hamlelerine kayıtsız kalamayan Opera, bugün yeni özelliğini her zaman olduğu gibi Android platformunda kullanıma sundu.

Bildiğiniz gibi Opera’nın hem masaüstü hem de mobil sürümünde dahili reklam engelleme aracı yer alıyordu. Opera bu reklam engellemeyi bir üst seviyeye çıkarmaya niyetli gibi görünüyor. Opera Android uygulaması aldığı son güncelleme ile çerez diyalog kutularını engelleme opsiyonu sunuyor.

İnternet sitelerine girdiğinizde alt bölümde çıkan kullanım koşulları ve gizlilik şartlarını kabul ediyorum uyarası Opera’nın yeni sürümü ile engellenebiliyor. Ancak bu engelleme ile sitelerin kullanım koşullarını otomatik olarak kabul etmiş sayıldığınızı belirtelim.

Reklam engelleme konusunda Chrome’un asla yapamayacağını yapan Opera, bu sayede kullanıcıların büyük beğenisini toplamıştı. Yapılan iyileştirmeler ile git gide daha iyi bir deneyim sunan Opera, muhtemelen ilerleyen yıllarda Chrome’un yerini almaya en yakın internet tarayıcısı olacak.

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Opera Android firefox

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