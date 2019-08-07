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Opera yarışması genç yeteneklerini bekliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 11:52 | Son Güncelleme

SIEMENS Türkiye tarafından bu yıl 21'incisini düzenlenecek Opera Yarışması genç yeteneklerini bekliyor.

Opera yarışması genç yeteneklerini bekliyor

İSTANBUL, (DHA) - SIEMENS Türkiye tarafından bu yıl 21'incisini düzenlenecek Opera Yarışması genç yeteneklerini bekliyor. Yarışmayı kazanan genç yetenekler Almanya’da opera eğitimi alma şansı yakalayacak.
Türkiye’nin ilk ve tek ulusal opera yarışması olan Siemens Opera Yarışması için başvuru süreci başladı. Genç opera sanatçılarını dünya sahneleriyle tanıştırmak amacıyla düzenlenen Siemens Opera Yarışması için son başvuru tarihi 29 Ağustos olarak belirlendi. Yarışmaya hem profesyonel hem de kariyerinin başındaki opera sanatçıları katılabilecek.
TÜRKİYE’Yİ DÜNYA SAHNELERİNDE TEMSİL EDECEKLER
Siemens Opera Yarışması’nın elemeleri 6-8 Eylül tarihleri arasında İKSV’de gerçekleştirilecek. Yarışmayı kazanlar, Almanya’da opera eğitimi alma şansı yakalayacak. Genç opera sanatçıları böylece Türkiye’yi dünya sahnelerinde temsil etme imkanına sahip olacak.
YURTDIŞINDA OPERA EĞİTİMİ VE BURS İMKANI
Yarışmanın birincisine, Almanya’da Karlsruhe Operası’nda bir yıllık eğitim bursu ve Goethe-Institut İstanbul’da dört aylık Almanca dil eğitimi hakkı tanınacak. İkinciye Avusturya Salzburg Mozarteum Müzik Akademisi’nde altı haftalık eğitim bursu ve Goethe-Institut İstanbul’da iki ay Almanca dil eğitimi, üçüncüye ise 2 bin Euro para ödülü verilecek.
Türkiye’de 1998 yılından bu yana düzenlenen tek ulusal opera yarışması olma özelliği taşıyan Siemens Opera Yarışması’nın jüri başkanlığını ise Profesör Yekta Kara yürütüyor.

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