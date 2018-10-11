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Operasyon sonrası ele geçirilen belgeler dehşete düşürdü! Aile boyu terörizm!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 16:26 | Son Güncelleme

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün Göç ve Lojistik Komitesi Türkiye Sorumlusu Abu Jafar kod isimli şahıs ile bağlantısı olduğu belirlenen, aralarında Türkiye sorumlusu Abu Jafar’ın kardeşlerinin ve akrabalarının yer aldığı şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda Rusya uyruklu Rashid Enikeev, Rusya uyruklu Elena Rakmanova, Suriye uyruklu Mahmud Şeyh Muhammed, Sümeyye Şeyh Muhammed, Ahmad Alakel, Minah Mohammed Al Ali ve Mısır uyruklu Nada Ahmed M. isimli 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte pasaport, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

SURİYE'DEN DEAŞ MİLİTANLARININ EŞLERİNİ TÜRKİYE'YE YERLEŞTİRMİŞ

Gözaltına alınan şahıslardan Rashid Enikeev’in yapılan incelemesinde uluslararası seviyede terörizm suçundan arandığı, halen DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, DEAŞ terör örgütü tarafından GSM aracılığı ile örgüt içi kullanılan gizli haberleşme ağı üzerinden örgüt mensuplarına talimat verdiği, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürütürken ölen örgüt mensuplarının eşlerini Suriye’den kaçak yollarla Türkiye’ye yerleştirdiği tespit edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri DEAŞ terör operasyon

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
bunlar ölünce cennete gideceklerine inanıyorlar allah-u ekber diyerek allahın yarattığı insanların kafasını uçurarak cennete alırmı allah insanı.
@arjursum ülkeye ellerini kollarını sallayarak girmelerine göz yumulsun özel hastanelere bunları tedavi ettirip alnımızdan öptürelim ondan sonrada yakaladık vay efendim bunlar böyle bunlar şöyle diye yazdırın peh peh peh büyük başarı çok büyük başarı çok büyük bir muz kabilesiyiz gurur duyalım.
yok canım olurmu öyle şeyler kayseri konya burda ışid ciler ne gezer mitimiz saolsun tüm ışidcileri yakalıyor yoksa devletin hastanelerinde tedavi gördükleri yalan retöcümüsünüz siz
Bunlar gibi Türkiye'mizde dolaşan bir sürü insan vardır. Suriyeliler dahil.
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