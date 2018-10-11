Operasyon sonrası ele geçirilen belgeler dehşete düşürdü! Aile boyu terörizm!

Yapılan operasyonda Rusya uyruklu Rashid Enikeev, Rusya uyruklu Elena Rakmanova, Suriye uyruklu Mahmud Şeyh Muhammed, Sümeyye Şeyh Muhammed, Ahmad Alakel, Minah Mohammed Al Ali ve Mısır uyruklu Nada Ahmed M. isimli 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte pasaport, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslardan Rashid Enikeev’in yapılan incelemesinde uluslararası seviyede terörizm suçundan arandığı, halen DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, DEAŞ terör örgütü tarafından GSM aracılığı ile örgüt içi kullanılan gizli haberleşme ağı üzerinden örgüt mensuplarına talimat verdiği, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürütürken ölen örgüt mensuplarının eşlerini Suriye’den kaçak yollarla Türkiye’ye yerleştirdiği tespit edildi. (İHA)
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